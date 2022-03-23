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11-летнего школьника нашли мертвым в Новосибирской области

Мальчика обнаружили в гараже около дома

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Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

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В Чулымском районе Новосибирской области обнаружили мертвым 11-летнего школьника. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете региона.

— Разбираемся в обстоятельствах смерти ребенка, — рассказали следователи.

Источник, знакомый в правоохранительных органах уточнил корреспонденту НГС, что мальчика нашли в гараже недалеко от дома. В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области сообщили, что следователи начали проверку по факту смерти мальчика.

— Сформирована рабочая группа областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которой будет дана оценка полноты и достаточности исполнения органами системы профилактики Чулымского района полномочий по профилактике безнадзорности и защите прав детей, — сообщили в министерстве.

Чиновники пообещали организовать необходимую помощь, в том числе психологическую, семье ребенка и его сверстникам.

В январе в Новосибирске бригада скорой помощи доставила 11-летнего школьника с острым отравлением после курения электронной сигареты.

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