11-летнего школьника нашли мертвым в Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области обнаружили мертвым 11-летнего школьника. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете региона.

— Разбираемся в обстоятельствах смерти ребенка, — рассказали следователи.

Источник, знакомый в правоохранительных органах уточнил корреспонденту НГС, что мальчика нашли в гараже недалеко от дома. В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области сообщили, что следователи начали проверку по факту смерти мальчика.

— Сформирована рабочая группа областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которой будет дана оценка полноты и достаточности исполнения органами системы профилактики Чулымского района полномочий по профилактике безнадзорности и защите прав детей, — сообщили в министерстве.