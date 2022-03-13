10-месячный младенец пострадал в ДТП на перекрестке в Новосибирске

Вечером в воскресенье, 13 марта, в Октябрьском районе Новосибирска на перекрестке столкнулись две иномарки. Пострадали несколько человек.
По информации городского ГИБДД, в 17 часов 25 минут на перекрестке Воинской и Автогенной столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением 45-летнего водителя и «Тойота», за рулем которой был 27-летний водитель.
— В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля «Мерседес»: женщина 1980 года рождения, женщина 2000 года рождения и несовершеннолетний ребенок, мальчик 10 месяцев. Все доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.
На месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Новосибирской области, в Тогучинском районе, 12 марта около 19:30 произошло смертельное ДТП.