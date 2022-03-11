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Пропала медицинская сестра новосибирской клиники — она возвращалась домой

Телефон девушки недоступен с 7 марта

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Светлана Жигачева живет и работает в Новосибирске

Светлана Жигачева живет и работает в Новосибирске

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Родные и коллеги ищут 38-летнюю Светлану Жигачеву. 7 марта она направлялась от родителей из села Молчаново Томской области. В Томске девушка должна была пересесть на автобус до Новосибирска, где она проживает и работает медицинской сестрой в одной из клиник, но в пути случилась поломка, и девушка опоздала на свой рейс.

— Она осталась переночевать в Томске у знакомых. С того момента ее телефон недоступен. Ее мама написала заявление в полицию, — рассказала коллега Светланы Жигачевой.

У Светланы среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Из особых примет — татуировка на левом запястье. Была одета в красную куртку, розовое платье, высокие черные сапоги.

Также с 7 марта Новосибирской области пропал мужчина — у него нет родных. Тревогу забили его знакомые.

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