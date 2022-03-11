Пропала медицинская сестра новосибирской клиники — она возвращалась домой

Родные и коллеги ищут 38-летнюю Светлану Жигачеву. 7 марта она направлялась от родителей из села Молчаново Томской области. В Томске девушка должна была пересесть на автобус до Новосибирска, где она проживает и работает медицинской сестрой в одной из клиник, но в пути случилась поломка, и девушка опоздала на свой рейс.

— Она осталась переночевать в Томске у знакомых. С того момента ее телефон недоступен. Ее мама написала заявление в полицию, — рассказала коллега Светланы Жигачевой.

У Светланы среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Из особых примет — татуировка на левом запястье. Была одета в красную куртку, розовое платье, высокие черные сапоги.