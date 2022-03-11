В Новосибирской области пропал мужчина — у него нет родных

В Новосибирской области пропал
— Родных у него нет. О его пропаже заявили знакомые. Может находиться как в Сузуне, так и уехать в Новосибирск. О своих передвижениях он обычно сообщал, а здесь его знакомые заволновались и обратились в полицию. Полиция, в свою очередь, обратилась к нам за помощью в распространении информации, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост Евгения Бабурина — 175 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в темную тканевую куртку, темные брюки, темные утепленные галоши, черную вязаную шапку.
Несколько дней назад в Новосибирске после ссоры с братом пропала