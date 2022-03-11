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В Новосибирской области пропал мужчина — у него нет родных

Тревогу забили его знакомые

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48-летний Евгений Бабурин проживал в рабочем поселке Сузун

48-летний Евгений Бабурин проживал в рабочем поселке Сузун

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В Новосибирской области пропал 48-летний Евгений Бабурин. Он проживает в рабочем поселке Сузун, куда переехал не так давно.

— Родных у него нет. О его пропаже заявили знакомые. Может находиться как в Сузуне, так и уехать в Новосибирск. О своих передвижениях он обычно сообщал, а здесь его знакомые заволновались и обратились в полицию. Полиция, в свою очередь, обратилась к нам за помощью в распространении информации, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Евгения Бабурина — 175 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в темную тканевую куртку, темные брюки, темные утепленные галоши, черную вязаную шапку.

Несколько дней назад в Новосибирске после ссоры с братом пропала 12-летняя девочка. Она ушла из дома без телефона, поэтому связи с ней не было. Позже ее нашли.

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