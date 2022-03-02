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Срочно11-летний мальчик пропал в Новосибирске
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«Возник конфликт, связанный с учебой»: 11-летний мальчик пропал после ссоры с родителями в Новосибирске

Пока ведутся закрытые поиски — без объявления всеобщего сбора

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Раньше заявлений в полицию по пропаже этого мальчика не было

Раньше заявлений в полицию по пропаже этого мальчика не было

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В Новосибирске ищут 11-летнего Мирона Ковуна, который пропал вчера, 1 марта, в Дзержинском районе.

— Возник конфликт, связанный с учебой. У ребенка за последнее время возникла пара вопросов, связанных с учебой, которые пришлось решать с родителями. Вышел из дома буквально в соседний дом к родственникам, но не дошел, домой не вернулся, не на связи, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Раньше заявлений в полицию по пропаже этого мальчика не было.

— Заявку отряд получил ночью. Мы занимаемся поиском автономными экипажами. Пока поиски ведутся в закрытом формате, если понадобится помощь, то будет объявлен сбор, — добавили в отряде.

Был одет в синее полупальто, синие спортивные брюки, черные кроссовки с рыжими вставками. Рост — 125–128 сантиметров. Мальчик худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Вечером 19 февраля в Новосибирске нашли 6-летнего ребенка. Мальчик пропал днем во время прогулки в Горском жилмассиве. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что с мальчиком всё в порядке.

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пропал ребенок«ЛизаАлерт»
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