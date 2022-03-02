«Возник конфликт, связанный с учебой»: 11-летний мальчик пропал после ссоры с родителями в Новосибирске

В Новосибирске ищут
— Возник конфликт, связанный с учебой. У ребенка за последнее время возникла пара вопросов, связанных с учебой, которые пришлось решать с родителями. Вышел из дома буквально в соседний дом к родственникам, но не дошел, домой не вернулся, не на связи, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Раньше заявлений в полицию по пропаже этого мальчика не было.
— Заявку отряд получил ночью. Мы занимаемся поиском автономными экипажами. Пока поиски ведутся в закрытом формате, если понадобится помощь, то будет объявлен сбор, — добавили в отряде.
Был одет в синее полупальто, синие спортивные брюки, черные кроссовки с рыжими вставками. Рост — 125–128 сантиметров. Мальчик худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Вечером 19 февраля в Новосибирске нашли