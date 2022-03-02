«Возник конфликт, связанный с учебой»: 11-летний мальчик пропал после ссоры с родителями в Новосибирске

В Новосибирске ищут 11-летнего Мирона Ковуна, который пропал вчера, 1 марта, в Дзержинском районе.



— Возник конфликт, связанный с учебой. У ребенка за последнее время возникла пара вопросов, связанных с учебой, которые пришлось решать с родителями. Вышел из дома буквально в соседний дом к родственникам, но не дошел, домой не вернулся, не на связи, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Раньше заявлений в полицию по пропаже этого мальчика не было.