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ГИБДД разыскивает водителя — он наехал на подростка и скрылся с места ДТП

Пострадавший, по предварительной информации, сломал ногу

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ДТП произошло в 16:09 <nobr class="_">23 февраля</nobr>

ДТП произошло в 16:09 23 февраля

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В Новосибирске 23 февраля в 16:09 в Заельцовском районе неизвестный водитель сбил 17-летнего парня и скрылся с места ДТП.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предварительно, красного цвета) двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Кропоткина и в пути следования у дома 203 по улице Кропоткина совершил наезд на пешехода, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Несовершеннолетний пешеход вызвал сам себе скорую помощь. Предварительный диагноз — перелом ноги. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о ДТП или автомобиле, обратиться по телефонам 232-23-21, 232-23-51.

— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток, — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В Новосибирске 23 февраля в 14:00 66-летний водитель Hyundai Creta наехал на 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

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