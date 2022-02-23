ГИБДД разыскивает водителя — он наехал на подростка и скрылся с места ДТП

В Новосибирске 23 февраля в 16:09 в Заельцовском районе неизвестный водитель сбил
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предварительно, красного цвета) двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Кропоткина и в пути следования у дома 203 по улице Кропоткина совершил наезд на пешехода, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Несовершеннолетний пешеход вызвал сам себе скорую помощь. Предварительный диагноз — перелом ноги. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о ДТП или автомобиле, обратиться по телефонам
— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток, — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В Новосибирске 23 февраля в 14:00