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Массовая авария произошла на Октябрьском мосту — движения к правому берегу затруднено

На дороге столкнулись LADA Largus, Волга и седан Mitsubishi Lancer

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Авария произошла днем 22 февраля

Авария произошла днем 22 февраля

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В Новосибирске 22 февраля коло 15:00 произошло ДТП на Октябрьском мосту. Практически в центре моста в среднем ряду столкнулись LADA Largus, Волга и седан Mitsubishi Lancer.

Как сообщают в группе «Вконтакте» АСТ-54, в ДТП никто не пострадал. Затруднено движение в сторону улицы Восход.

На момент публикации в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области не смогли прокомментировать ДТП.

Движение на Октябрьском мосту затруднено

Движение на Октябрьском мосту затруднено

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Ночью 20 февраля в Мошковском районе произошла авария с бензовозом. Около деревни Вороново произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и бензовоза. Бензовоз оказался в кювете.

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ДТПавариямост
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