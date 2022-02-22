Массовая авария произошла на Октябрьском мосту — движения к правому берегу затруднено

В Новосибирске 22 февраля коло 15:00 произошло ДТП на Октябрьском мосту. Практически в центре моста в среднем ряду столкнулись LADA Largus, Волга и седан Mitsubishi Lancer.
Как сообщают в группе «Вконтакте» АСТ-54, в ДТП никто не пострадал. Затруднено движение в сторону улицы Восход.
На момент публикации в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области не смогли прокомментировать ДТП.
Ночью 20 февраля в Мошковском районе произошла авария с бензовозом. Около деревни Вороново произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и бензовоза. Бензовоз оказался в кювете.