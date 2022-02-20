Mercedes-Benz столкнулся с бензовозом под Новосибирском

Ночью 20 февраля в Мошковском районе произошла авария с бензовозом. Около деревни Вороново произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и бензовоза. Бензовоз оказался в кювете.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ирина. Она рассказала, что ДТП произошло в районе 3 часов ночи:
— Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, бензовоз — в кювете. Водитель бензовоза не пострадал, а водитель легкового автомобиля кому-то позвонил, и его приехали, забрали до приезда ГИБДД, — рассказала девушка.
Авария произошла недалеко от заправки «Газпромнефть» на Школьной, 4. В дежурной части отдела ГИБДД по Мошковскому району сообщили, что не располагают информацией об инциденте. В пресс-службе ГУ МВД по региону обещали дать комментарии позже.
В начале месяца на трассе Новосибирск — Кемерово фура MAN с логотипом магазина «Лента» врезалась в ВАЗ-2109. В результате аварии погибли пассажир и водитель легковушки.