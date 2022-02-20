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Mercedes-Benz столкнулся с бензовозом под Новосибирском

Грузовой автомобиль оказался в кювете

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У легковой машины полностью смяло переднюю часть, сработала подушка безопасности

У легковой машины полностью смяло переднюю часть, сработала подушка безопасности

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Ночью 20 февраля в Мошковском районе произошла авария с бензовозом. Около деревни Вороново произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и бензовоза. Бензовоз оказался в кювете.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ирина. Она рассказала, что ДТП произошло в районе 3 часов ночи:

— Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, бензовоз — в кювете. Водитель бензовоза не пострадал, а водитель легкового автомобиля кому-то позвонил, и его приехали, забрали до приезда ГИБДД, — рассказала девушка.

Авария произошла недалеко от заправки «Газпромнефть» на Школьной, 4. В дежурной части отдела ГИБДД по Мошковскому району сообщили, что не располагают информацией об инциденте. В пресс-службе ГУ МВД по региону обещали дать комментарии позже.

ДТП случилось около 3 часов ночи

ДТП случилось около 3 часов ночи

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В начале месяца на трассе Новосибирск — Кемерово фура MAN с логотипом магазина «Лента» врезалась в ВАЗ-2109. В результате аварии погибли пассажир и водитель легковушки.

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ДТПавариятрасса
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