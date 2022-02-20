«Вроде из-за брошенного на балкон окурка»: многоэтажка на Северо-Чемском жилмассиве горела за эти выходные дважды

Сегодня вечером, 20 февраля, в десятиэтажном доме на улице Комсомольской, 4 в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. Очаг находился в квартире на третьем этаже. 24 жильца покинули подъезд до прибытия пожарных, еще 12 спасли сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших.
Как стало известно НГС, за два дня до этого, вечером в пятницу, 18 февраля, в этом же доме произошло возгорание, пострадал человек. Об этом сообщили жители дома.
— Пожар произошел в квартире моих соседей в 12-м подъезде. Я первая почувствовала запах дыма и вызвала пожарных. Хорошо, что мы были дома. Ребята работали очень слаженно, быстро, было сильное задымление, соседа вынесли без сознания, оказывали ему помощь, потом передали скорой. Было очень страшно, но, видя уверенную работу МЧС, понимали, что всё закончится хорошо, — говорит Ольга.
Спустя двое суток огонь вспыхнул уже в соседнем подъезде.
— Сегодня вдруг опять пожар, уже в соседнем подъезде. Открытый огонь, дым с двух противоположных сторон. Говорят, что вроде из-за брошенного на балкон окурка сверху. И опять пожарные всё потушили, работали быстро и спокойно, — рассказала жительница.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области факты возгорания подтвердили.
— 18 февраля около 18:40 горела квартира на 10-м этаже. В течение 15 минут после прибытия пожарные обнаружили очаг возгорания, локализовали пожар. Еще через три минуты ликвидировали открытое горение. Огнем повреждены в квартире вещи на площади 4 кв. м. В ходе тушения в помещении обнаружен мужчина. Сотрудники МЧС России провели реанимационные действия, после чего его передали бригаде скорой помощи. С отравлением продуктами горения пострадавший был госпитализирован в больницу, — сообщил НГС представитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.
13 февраля в новосибирской многоэтажке на улице Фрунзе в Дзержинском районе огонь охватил квартиру — людей спускали с верхних этажей.