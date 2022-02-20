«Вроде из-за брошенного на балкон окурка»: многоэтажка на Северо-Чемском жилмассиве горела за эти выходные дважды

— 18 февраля около 18:40 горела квартира на 10-м этаже. В течение 15 минут после прибытия пожарные обнаружили очаг возгорания, локализовали пожар. Еще через три минуты ликвидировали открытое горение. Огнем повреждены в квартире вещи на площади 4 кв. м. В ходе тушения в помещении обнаружен мужчина. Сотрудники МЧС России провели реанимационные действия, после чего его передали бригаде скорой помощи. С отравлением продуктами горения пострадавший был госпитализирован в больницу, — сообщил НГС представитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.