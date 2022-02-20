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На Северо-Чемском жилмассиве огонь охватил квартиру — эвакуировали весь подъезд

Причину пожара установят дознаватели МЧС России

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На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

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Сегодня вечером, 10 февраля, в десятиэтажном доме на улице Комсомольской, 4 в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. Очаг находился в квартире на третьем этаже.

До прибытия сотрудников МЧС из подъезда самостоятельно эвакуировались 24 человека, включая 12 детей. В ходе тушения возгорания пожарные вывели из задымленного подъезда и спасли 12 человек. Внутри горящей квартиры людей не обнаружено.

— Сообщение в экстренные службы поступило в 17:06. С балкона квартиры на третьем этаже шел дым. Одновременно с поиском очага горения пожарные эвакуировали людей. Информация о пострадавших не поступала, — сообщил представитель регионального МЧС Артем Щербаков.

Пожар потушили за девять минут. Огонь повредил балкон, комнату и находящиеся в них вещи на общей площади 13 кв. . На месте работали 25 человек и восемь единиц техники.

Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

Вечером 16 февраля в частном секторе города Обь под Новосибирском случился пожар. Сосед, бросившийся на помощь, успел вывести из охваченного огнем дома только четверых детей. Войти вновь он не смог — путь перекрыло пламя. В результате в пожаре погибла 42-летняя многодетная мама.

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Северо-Чемскойпожар в жилом доме
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