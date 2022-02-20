На Северо-Чемском жилмассиве огонь охватил квартиру — эвакуировали весь подъезд

Вечером 16 февраля в частном секторе города Обь под Новосибирском случился пожар. Сосед, бросившийся на помощь, успел вывести из охваченного огнем дома только четверых детей. Войти вновь он не смог — путь перекрыло пламя. В результате в пожаре погибла 42-летняя многодетная мама.

