Новосибирец разбился насмерть при падении с 16-го этажа

В Ленинском районе Новосибирска в результате падения с высоты погиб мужчина. Инцидент произошел днем в четверг, 3 февраля.
Местом происшествия стала многоэтажка на улице Немировича-Данченко, 2б. По этому адресу расположен жилой комплекс «Полтава». Как сообщает «АСТ-54», мужчина выпал из окна, расположенного на 16-м этаже дома.
От полученных травм он скончался на месте. Информацию о происшествии НГС подтвердил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич. Возраст погибшего на момент публикации неизвестен.
В СУ СКР по Новосибирской области уточняют подробности произошедшего. Управляющая компания дома не смогла прокомментировать ситуацию.
В середине января из 10-этажного дома в ЖК «Просторный» выпал человек. Травмы, полученные в результате ЧП, оказались смертельными.