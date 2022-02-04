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Новосибирец разбился насмерть при падении с 16-го этажа

Его тело обнаружили под окнами здания

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Возраст погибшего еще устанавливается

Возраст погибшего еще устанавливается

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В Ленинском районе Новосибирска в результате падения с высоты погиб мужчина. Инцидент произошел днем в четверг, 3 февраля.

Местом происшествия стала многоэтажка на улице Немировича-Данченко, 2б. По этому адресу расположен жилой комплекс «Полтава». Как сообщает «АСТ-54», мужчина выпал из окна, расположенного на 16-м этаже дома.

От полученных травм он скончался на месте. Информацию о происшествии НГС подтвердил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич. Возраст погибшего на момент публикации неизвестен.

В СУ СКР по Новосибирской области уточняют подробности произошедшего. Управляющая компания дома не смогла прокомментировать ситуацию.

В середине января из 10-этажного дома в ЖК «Просторный» выпал человек. Травмы, полученные в результате ЧП, оказались смертельными.

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