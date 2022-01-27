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Пассажирский автобус перевернулся в Красноярском крае — внутри находились 15 человек

Пострадавших нет

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За медицинской помощью никто не обращался

За медицинской помощью никто не обращался

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Днем в четверг, 27 января, в Красноярском крае рейсовый автобус № 210, перевозивший пассажиров, съехал в кювет и перевернулся на бок на 60-м километре автодороги Курагино — Черемшанка.

— В момент происшествия в автобусе было около 15 человек. В настоящее время они отправлены на попутном транспорте по маршруту. За медицинской помощью никто не обращался, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Люди самостоятельно выбрались из автобуса

Люди самостоятельно выбрались из автобуса

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В минувшую пятницу под Новосибирском перевернулась машина МЧС, которая ехала на вызов.

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