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Пожарная машина с сотрудниками МЧС перевернулась под Новосибирском

Спасатели ехали на вызов

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Сообщается, что в машине было четверо пожарных

Сообщается, что в машине было четверо пожарных

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Вечером в пятницу, 21 января, в Барабинском районе Новосибирской области перевернулась машина с пожарными, которые ехали на вызов.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, сотрудники МЧС выехали ликвидировать возгорание в заброшенном доме, где загорелась крыша и одна квартира. По дороге из Куйбышева машина перевернулась на бок, внутри было четверо пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о данном инциденте подтвердили.

— При следовании на возгорание в заброшенном двухэтажном доме в Барабинском районе (остановочная платформа «Барабулька») из-за гололеда и плохой видимости произошло опрокидывание на бок пожарной автоцистерны. Личный состав не пострадал, — пояснили в ведомстве.

Как дополнительные силы был отправлен дежурный караул. На ликвидацию возгорания инцидент не повлиял.

В конце декабря автомобиль скорой помощи вылетел с дороги и повис на разделителях Димитровского моста.

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