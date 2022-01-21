Пожарная машина с сотрудниками МЧС перевернулась под Новосибирском

Вечером в пятницу, 21 января, в Барабинском районе Новосибирской области перевернулась машина с пожарными, которые ехали на вызов.
Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, сотрудники МЧС выехали ликвидировать возгорание в заброшенном доме, где загорелась крыша и одна квартира. По дороге из Куйбышева машина перевернулась на бок, внутри было четверо пожарных.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о данном инциденте подтвердили.
— При следовании на возгорание в заброшенном двухэтажном доме в Барабинском районе (остановочная платформа «Барабулька») из-за гололеда и плохой видимости произошло опрокидывание на бок пожарной автоцистерны. Личный состав не пострадал, — пояснили в ведомстве.
Как дополнительные силы был отправлен дежурный караул. На ликвидацию возгорания инцидент не повлиял.
В конце декабря автомобиль скорой помощи вылетел с дороги и повис на разделителях Димитровского моста.