В Новосибирске скорая вылетела с дороги и повисла на разделителе Димитровского моста

Вечером во вторник, 28 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту в ДТП попал автомобиль скорой помощи. Видео, на котором видно последствия аварии, в редакцию НГС прислала читательница.
— Видимо, скорая не увидела разделительный поребрик и заехала прям на него, — комментирует видеоролик очевидец.
Главврач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич подтвердил факт аварии, однако уточнил, что авария произошла из-за столкновения двух машин. Пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.
Вчера вечером «Ниссан-Патрол» зацепил скорую и снес столб у «Ауры» в Новосибирске.