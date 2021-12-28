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В Новосибирске скорая вылетела с дороги и повисла на разделителе Димитровского моста

Информации о пострадавших нет

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Авария произошла сегодня вечером

Авария произошла сегодня вечером

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Вечером во вторник, 28 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту в ДТП попал автомобиль скорой помощи. Видео, на котором видно последствия аварии, в редакцию НГС прислала читательница.

— Видимо, скорая не увидела разделительный поребрик и заехала прям на него, — комментирует видеоролик очевидец.

Главврач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич подтвердил факт аварии, однако уточнил, что авария произошла из-за столкновения двух машин. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Вчера вечером «Ниссан-Патрол» зацепил скорую и снес столб у «Ауры» в Новосибирске.

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ДТПДимитровский мостскорая помощь
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