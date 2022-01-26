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Девушку без сознания нашли на льду недалеко от Речного вокзала

Ей потребовалась помощь спасателей

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Пострадавшую увезли на скорой

Пострадавшую увезли на скорой

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Вчера вечером, 25 января, на льду Оби обнаружили девушку без сознания. Пострадавшей потребовалась помощь спасателей.

В районе 18:10 сотрудники бизнес-центра на Добролюбова, 2а заметили на льду реки девушку в пуховике. Они сообщили об этом дежурному службы 112. Через несколько минут очевидцы перезвонили сотруднику дежурному службы и добавили, что девушка легла на кромку льда и, возможно, «собирается плавать». Информацию передали в МВД на водном транспорте.

На место выехали спасатели МАСС.

— На льду обнаружена девушка без сознания. С помощью носилок девушка эвакуирована со льда, транспортирована на берег, передана бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в службе спасателей.

Пару дней назад новосибирским спасателям пришлось вызволять из снега 48-летнего мужчину с собакой. Он пошел выгуливать животное на улице Татьяны Снежиной и упал в сугроб.

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