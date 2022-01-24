В микрорайоне Чистая Слобода отключили подачу воды из-за засора канализации

Почти сутки коммунальщики не могут устранить засор на насосной станции в микрорайоне Чистая Слобода. В десятке домов на улицах Титова и Спортивной горячая и холодная вода отключались полностью вечером
— Из-за аварийной ситуации оказался полностью забит колодец канализационно-насосной станции. Воду мы подали холодную с 02:00, всю ночь откачивали засор. С 9 утра мы продолжаем работу, жители предупреждены о предстоящем отключении. Если к 13:00 колодец полностью не удастся прочистить, будет организован подвоз воды жителям, — рассказал НГС главный инженер УК «Чистая Слобода» Максим Перепелицын.
Инженер подчеркнул, что вся информация в связи с аварией и ее последствиями оперативно доводится до жителей по домовым чатам и телефону.
На сайте УК «Чистая слобода» последним (на момент публикации этого материала) стало сообщение:
— Водоснабжение на домах восстановлено временно. В 09:00 будет производиться полное отключение ХГВС до окончания устранения засора. Будет организован подвоз воды, информация будет предоставлена позже.
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