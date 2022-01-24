В микрорайоне Чистая Слобода отключили подачу воды из-за засора канализации

Инженер подчеркнул, что вся информация в связи с аварией и ее последствиями оперативно доводится до жителей по домовым чатам и телефону.



На сайте УК «Чистая слобода» последним (на момент публикации этого материала) стало сообщение:



— Водоснабжение на домах восстановлено временно. В 09:00 будет производиться полное отключение ХГВС до окончания устранения засора. Будет организован подвоз воды, информация будет предоставлена позже.



8 января из-за прорыва трубы на Выборной водой затопило улицу в Новосибирске.