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В микрорайоне Чистая Слобода отключили подачу воды из-за засора канализации

24 января управляющая компания обещала организовать подвоз воды на ул. Титова и Спортивную

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Коммунальщики почти сутки пытаются очистить засор в колодце на насосной станции канализации

Коммунальщики почти сутки пытаются очистить засор в колодце на насосной станции канализации

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Почти сутки коммунальщики не могут устранить засор на насосной станции в микрорайоне Чистая Слобода. В десятке домов на улицах Титова и Спортивной горячая и холодная вода отключались полностью вечером 23 января, ночью дали холодную. Ликвидировать засор в канализации за ночь не удалось. С 9 утра 24 января водоснабжение отключено в домах № 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 на Титова и в девяти домах на Спортивной (четные номера — начиная с 254), всего в 17 многоквартирных домах.

— Из-за аварийной ситуации оказался полностью забит колодец канализационно-насосной станции. Воду мы подали холодную с 02:00, всю ночь откачивали засор. С 9 утра мы продолжаем работу, жители предупреждены о предстоящем отключении. Если к 13:00 колодец полностью не удастся прочистить, будет организован подвоз воды жителям, — рассказал НГС главный инженер УК «Чистая Слобода» Максим Перепелицын.

Инженер подчеркнул, что вся информация в связи с аварией и ее последствиями оперативно доводится до жителей по домовым чатам и телефону.

На сайте УК «Чистая слобода» последним (на момент публикации этого материала) стало сообщение:

— Водоснабжение на домах восстановлено временно. В 09:00 будет производиться полное отключение ХГВС до окончания устранения засора. Будет организован подвоз воды, информация будет предоставлена позже.

8 января из-за прорыва трубы на Выборной водой затопило улицу в Новосибирске.

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Чистая Слободакоммунальная аварияотключение воды
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