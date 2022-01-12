Двухлетний мальчик умер в Новосибирской области — причиной могла стать застрявшая в горле семечка

В Новосибирской области в поселке Ключики Сузунского района погиб двухлетний мальчик. Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, причиной могла стать семечка, застрявшая в горле. Инцидент произошел 10 января.
В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас проводится проверка.
— По ее результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Смерть ребенка констатировал фельдшер, рассказал источник в правоохранительных органах.
Следователи проверят семью шестимесячного мальчика, которой умер после падения с дивана в Купино. 29 декабря 2021 года малыш, оставшись без присмотра, упал с дивана и сильно ударился головой, спустя три дня скончался в больнице.