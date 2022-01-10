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Тема дняСледы от выстрелов на балконе на Первомайке
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Жительница Первомайки обнаружила следы от выстрелов на своем балконе

Полиция проводит проверку

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Балкон находится достаточно высоко — на 4 этаже

Балкон находится достаточно высоко — на 4 этаже

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В Новосибирске жительница Первомайского района обратилась в полицию из-за того, что на стекле ее балкона появились повреждения, похожие на след от выстрела.

— Вчера около девяти вечера услышала треск на балконе. Я конечно, слышала, что Первомайский район криминальный, но чтобы по окнам стреляли. С таким сталкиваюсь впервые, — написала женщина в группе «Подслушано Первомайка». Сибирячка живет на улице Твардовского, 22/5 на четвертом этаже.

В полиции подтвердили, что пострадавшая обратилась к ним с заявлением.

— Заявка о повреждении имущества поступала. Сообщение зарегистрировано. Сейчас участковым проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Фотографиями повреждения женщина поделилась в группе «Подслушано Первомайка». На нем видно небольшой отверстие, предположительно от пневматического оружия.

В Новосибирске вечером 15 ноября во дворе на улице Железнодорожной прогремело несколько выстрелов. В результате одна из машин осталась без заднего стекла.

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Первомайский районстрельба
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