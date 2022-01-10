Жительница Первомайки обнаружила следы от выстрелов на своем балконе

В Новосибирске жительница Первомайского района обратилась в полицию из-за того, что на стекле ее балкона появились повреждения, похожие на след от выстрела.

— Вчера около девяти вечера услышала треск на балконе. Я конечно, слышала, что Первомайский район криминальный, но чтобы по окнам стреляли. С таким сталкиваюсь впервые, — написала женщина в группе «Подслушано Первомайка». Сибирячка живет на улице Твардовского, 22/5 на четвертом этаже.

В полиции подтвердили, что пострадавшая обратилась к ним с заявлением.