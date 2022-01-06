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«Открываем и видим сюрприз». Владелица разбитой на Родниках машины узнала о случившемся через два дня

Автомобиль уже начали ремонтировать

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Владельцы авто оценивают ущерб в 20 тысяч рублей

Владельцы авто оценивают ущерб в 20 тысяч рублей

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Жительница микрорайона Родники, владелица автомобиля «Хендай-Крета», который был поврежден в ночь с 4 на 5 января неизвестным жителем Новосибирска, рассказала, как узнала о случившемся. Очевидцы сообщали, что повреждения получили сразу несколько автомобилей.

— Мы 2 января сидели дома, часов восемь вечера. Сработала сигнализация. Вышли на балкон, посмотрели, ничего нет. Подумали, как обычно, может, машина проехала рядом. На следующий день мы ее не трогали, муж отдыхал. А 4-го утром на работу собираемся, выходим, открываем машину и видим такой сюрприз: на сиденье стекла лежат. Поворачиваем голову на лобовое стекло, а оно пробито насквозь. Смотрим на крышу — и крыша почти насквозь пробита. И мы понимаем, что тогда сигнализация сработала, потому что кто-то нам ее [ударил], — рассказала НГС владелица автомобиля Вера.

По словам девушки, они сразу вызвали полицию и подали заявление. Также автомобиль уже частично отремонтирован, ущерб составил около 20 тысяч рублей.

— Стекло поменяли, обошлось в 10 тысяч с установкой. За крышу, нам наполовину ее сделали, тоже в пределах 10 тысяч. <...> Ну и она у нас стоит, муж на работу не поехал, уже три дня потерял, потому что стекло двое суток должно клеиться, объясняет Вера. — Когда полиция приехала, участковый был не наш. Я спросила: «Как вы думаете, что это?» Он сказал, что похоже на бутылку. Но мы думаем, что это не может быть бутылка, потому что потом, когда загнали машину крышу делать, там сказали: такое чувство, то ли топором, то ли ножом [ударили].

В ГУ МВД по Новосибирской области ранее сообщали, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце декабря новосибирец поджег на Алтае машину начальника из-за невыплаченной зарплаты.

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