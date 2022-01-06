«Открываем и видим сюрприз». Владелица разбитой на Родниках машины узнала о случившемся через два дня

Жительница микрорайона Родники, владелица автомобиля «Хендай-Крета», который был поврежден в ночь с 4 на 5 января неизвестным жителем Новосибирска, рассказала, как узнала о случившемся. Очевидцы сообщали, что повреждения получили сразу несколько автомобилей.



— Мы 2 января сидели дома, часов восемь вечера. Сработала сигнализация. Вышли на балкон, посмотрели, ничего нет. Подумали, как обычно, может, машина проехала рядом. На следующий день мы ее не трогали, муж отдыхал. А 4-го утром на работу собираемся, выходим, открываем машину и видим такой сюрприз: на сиденье стекла лежат. Поворачиваем голову на лобовое стекло, а оно пробито насквозь. Смотрим на крышу — и крыша почти насквозь пробита. И мы понимаем, что тогда сигнализация сработала, потому что кто-то нам ее [ударил], — рассказала НГС владелица автомобиля Вера.