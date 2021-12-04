«Не можем справиться с самолетом»: что происходило на борту рейса в Новосибирск, который экстренно сел. Переговоры с экипажем

В редакцию НГС один из читателей также прислал сообщение о ситуации, но так и не ответил на вопросы корреспондента НГС о том, какое он имеет отношение к борту и полету.

— Пытались вернуться в Магадан, но не смогли стабилизировать самолет и решили лететь в Якутск на запасной, далее уже в зоне Якутска приняли решение следовать в Иркутск, где и сели. Угол крена достигал 91 градуса, тангаж — от +43 до -25. Не менее 4 раз срабатывала сигнализация сваливания. Один из периодов, когда самолет находился в режиме сваливания, превысил 3 минуты. Очень повезло, что всё закончилось благополучно, — пишет читатель.