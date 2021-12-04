«Не можем справиться с самолетом»: что происходило на борту рейса в Новосибирск, который экстренно сел. Переговоры с экипажем

На этой неделе самолет, который летел из Магадана в Новосибирск, приземлился в Иркутске из-за отказа электроники. Авиакомпания S7 после инцидента даже рассказала подробности аварийной посадки самолета S7 5220, объяснив, что самолет попал в зону сильного обледенения и это привело к отключению автопилота. Но через несколько дней телеграм-канал BAZA опубликовал разговоры диспетчеров и экипажа, по данным канала, диалоги шли с бортом указанного самолета. Ситуация, описанная в диалогах, выглядела опаснее официального объяснения. Экипаж говорил, что не может стабилизировать самолет и справиться с самолетом. Как ситуацию прокомментировала авиакомпания, что известно об инциденте на данный момент — в материале НГС.
Запас топлива не позволил бы долететь до Новосибирска
В день происшествия, 2 декабря, в пресс-службе авиакомпании рассказали, что капитан судна принял решение о посадке из-за поломки электроники.
— Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан — Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым. Все пилоты S7 Ailrines отрабатывают навыки ручного пилотирования в тренировочных полетах и сессиях на тренажере. Капитан воздушного судна принял решение совершить посадку на ближайшем запасном аэродроме, поскольку из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Иркутска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе S7.
После ситуации следователи начали проверку инцидента по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
— Предварительно установлено, что в пути следования у самолета отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолета на аэродроме Иркутска. Самолет Airbus 321 благополучно приземлился. На борту воздушного судна находились 199 пассажиров, из них 3 детей и 7 членов экипажа, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
«Не можем стабилизировать самолет»
Ночью 4 декабря у телеграм-канала BAZA появилось видео с разговорами диспетчеров и экипажа.
— Мы не можем самолет стабилизировать, порыв ветра жуткий… Не можем справиться с полетом… Не получается заход, сильнейшее обледенение. Пойдем на Иркутск, — говорит экипаж в конце разговора, который попал в телеграм-канал.
Также телеграм-канал Shot высказал предположение, что самолет S7 перед вылетом из Магадана в Новосибирск обработали автомобильной стеклоомывайкой.
— Самолет с 209 людьми на борту обледенел после взлета и чуть не разбился. На высоте около 4000 метров отказала электроника, самолет стал сильно крениться — сначала на один бок, затем на другой — почти на 90 градусов, катастрофически теряя при этом высоту. Пилотам чудом удалось в ручном режиме долететь до Иркутска и посадить судно. 202 пассажира и 7 членов экипажа — у всех второй день рождения. Обычно самолеты перед взлетом обрабатывают противообледенительным реагентом, содержащим гликоль. Но в пробах, взятых на бетоне аэродрома, гликоля нет. Только метиловый спирт. По нашим данным, после инцидента инженер магаданского аэродрома, ответственный за подготовку лайнера к полету, скрылся, — заявляет Shot.
В редакцию НГС один из читателей также прислал сообщение о ситуации, но так и не ответил на вопросы корреспондента НГС о том, какое он имеет отношение к борту и полету.
— Пытались вернуться в Магадан, но не смогли стабилизировать самолет и решили лететь в Якутск на запасной, далее уже в зоне Якутска приняли решение следовать в Иркутск, где и сели. Угол крена достигал 91 градуса, тангаж — от +43 до -25. Не менее 4 раз срабатывала сигнализация сваливания. Один из периодов, когда самолет находился в режиме сваливания, превысил 3 минуты. Очень повезло, что всё закончилось благополучно, — пишет читатель.
Издание «КоммерсантЪ» при этом приводит данные, полученные с параметрического самописца Airbus. Согласно этой информации, лайнер с пассажирами раскачивался из стороны в сторону, выполняя крены до 47 градусов, задирал нос, отклоняя его от горизонтали на 44 градуса, и мгновенно опускал его, устремляясь к земле, буквально падал, теряя за четыре минуты около
За это время, как рассказали пассажиры «Коммерсанту», они несколько раз сказали близким последние слова, затем отменяли уже состоявшееся прощание, начинали молиться за свое спасение и снова прощались, попадая в очередное пике. Летчики передали в эфир международный сигнал бедствия Mayday, сообщающий о том, что экипаж не в состоянии контролировать ситуацию и самолет неуправляем (Mayday — международный сигнал бедствия, который используется при непосредственной угрозе для жизни людей, например, терпящими бедствие морскими и воздушными судами).
Airbus всё же вернулся в зону магаданского аэропорта Сокол. Приземлиться он не смог из-за разыгравшейся там метели и постоянно меняющих направление ветров — опасного погодного явления, называемого в авиации сдвигом ветра. Кроме того, посадку затрудняла и большая масса Airbus, отправленного в Новосибирск с полными баками горючего. После неудавшейся посадки в Соколе командир отменил свой отправленный ранее Mayday и сообщил, что отправляется в Якутск. В запасном аэропорту погода была лучше, а кроме того, пилоты рассчитывали за время полета частично выработать топливо из баков. По данным того же самописца, уже в пути машина с трудом, но набрала минимально необходимую высоту 3 тыс. метров, но уже над Якутией командир сообщил, что готов продолжить рейс и совершить посадку в Иркутске, добавляет «КоммерсантЪ».
Ответ S7
Авиакомпания, после того как информация о некачественном обслуживании самолета и опасной ситуации на взлете появилась в медиапространстве, ответила на заявления в своем телеграм-канале:
Потери управления самолетом на рейсе S7 5220 Магадан — Новосибирск не было, заявили в авиакомпании.
В связи с появлением в некоторых медиа недостоверной информации, дополнительно разъясняем ситуацию:
Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан — Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым.
S7 Airlines не исключает вероятности, что противообледенительная обработка ВС в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета — на земле.
Совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Важно отметить, что управление воздушным судном при этом потеряно не было. Пилоты S7 Airlines регулярно проходят специальные тренировки на вывод самолета из сложного пространственного положения.
Авиакомпания активно участвует в расследовании инцидента. Уже сейчас можно сказать, что из-за обледенения показатели скорости были недостоверны. По предварительной оценке специалистов, изучающих расшифровку параметров полета, также могли быть недостоверны и некоторые другие показатели, в том числе крена и тангажа.
Сегодня в разговоре с корреспондентом НГС представители авиакомпании сообщили, что дополнительно ничего сказать не могут.
В восточном МСУТ СК России заявили, что проверка пока еще не завершена. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура отказалась комментировать ситуацию без письменного запроса.
В середине ноября под Новосибирском больше двух часов кружил Boeing 737 авиакомпании S7, который вылетел из Томска в Москву. Борт вырабатывал топливо перед посадкой в Толмачево.