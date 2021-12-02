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«Чтобы долететь до Новосибирска, не хватило бы топлива»: в S7 рассказали подробности экстренной посадки

Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности

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Лед вывел из строя системы автоматического пилотирования

Лед вывел из строя системы автоматического пилотирования

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Авиакомпания S7 рассказала подробности аварийной посадки самолета S7 5220, который летел 2 декабря из Магадана в Новосибирск и был вынужден сесть в Иркутске.

В пресс-службе рассказали, что капитан судна принял решение о посадке из-за поломки электроники.

— Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан — Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым. Все пилоты S7 Ailrines отрабатывают навыки ручного пилотирования в тренировочных полетах и сессиях на тренажере. Капитан воздушного судна принял решение совершить посадку на ближайшем запасном аэродроме, поскольку из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Иркутска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе S7.

Самолет вылетел из Магадана в 11:42 по местному времени. Сейчас готовится резервный борт. Пассажирам предлагают также переоформление на другие рейсы и выдают питание и напитки.

Следователи начали проверку инцидента по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

— Предварительно установлено, что в пути следования у самолета отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолета на аэродроме Иркутска. Самолет Airbus 321 благополучно приземлился. На борту воздушного судна находились 199 пассажиров, из них 3 детей и 7 членов экипажа, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. — В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома.

Вчера самолеты из Владивостока в Новосибирск не могли вылететь из-за плохой погоды — было задержано три рейса.

В середине ноября под Новосибирском больше двух часов кружил Boeing 737 авиакомпании S7, который вылетел из Томска в Москву. Борт вырабатывал топливо перед посадкой в Толмачево.

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S7экстренная посадка
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