«Чтобы долететь до Новосибирска, не хватило бы топлива»: в S7 рассказали подробности экстренной посадки

Авиакомпания S7 рассказала подробности аварийной посадки самолета S7 5220, который летел 2 декабря из Магадана в Новосибирск и был вынужден сесть в Иркутске.

В пресс-службе рассказали, что капитан судна принял решение о посадке из-за поломки электроники.

— Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан — Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым. Все пилоты S7 Ailrines отрабатывают навыки ручного пилотирования в тренировочных полетах и сессиях на тренажере. Капитан воздушного судна принял решение совершить посадку на ближайшем запасном аэродроме, поскольку из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Иркутска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе S7.