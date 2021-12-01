Новосибирцы не могут вылететь из Владивостока больше 10 часов из-за снега и ветра

Самолеты из Владивостока в Новосибирск не могут вылететь из-за плохой погоды 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе Толмачево, задерживаются три рейса.
Один рейс должен был приземлиться в 09:10 и два рейса в 12:10. Сейчас по расписанию на сайте аэропорта Толмачево один рейс прилетит в 21:26, два других — в 20:35.
Как сообщили в инстаграме международного аэропорта Владивостока, сейчас работники пытаются устранить последствия снежного циклона.
— Территорию перрона, взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек очищает от снега 10 единиц спецтехники. Все силы снегоуборочной техники направлены на обеспечение возможности для принятия и отправления самолетов, — сообщили в аэропорту.
По данным «Яндекс.Погоды», сейчас во Владивостоке продолжает идти дождь со снегом. Он же шел там 30 ноября. Температура воздуха будет +2 градуса.
Всего во Владивостоке задержали 18 рейсов. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки рейсов.
— В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых оператором аэродрома для обеспечения бесперебойного обслуживания воздушных судов, и соблюдению авиакомпаниями прав пассажиров, — рассказали в пресс-службе Толмачево.
Как сообщили в местно издании Vl.RU, в аэропорту скопились сотни людей. Они спят на полу и на подоконниках.
В Примгидромеде сообщили, что 30 ноября во Владивостоке была зарегистрирована рекордная скорость ветра —
Сами жители Владивостока удивляются необычной погоде. Они делятся фотографиями и видео в своих соцсетях.
Новосибирцы сутки не могли вылететь из Дубая в Новосибирск. Самолет авиакомпании Flydubai FZ 964 должен был вылететь из Толмачево 26 ноября, в 18 часов 30 минут, однако его перенесли.