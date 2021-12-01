Новосибирцы не могут вылететь из Владивостока больше 10 часов из-за снега и ветра

Самолеты из Владивостока в Новосибирск не могут вылететь из-за плохой погоды 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе Толмачево, задерживаются три рейса.

Один рейс должен был приземлиться в 09:10 и два рейса в 12:10. Сейчас по расписанию на сайте аэропорта Толмачево один рейс прилетит в 21:26, два других — в 20:35.

