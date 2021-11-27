«Этой компанией летать нельзя»: туристы из Новосибирска не могут вылететь в Дубай уже сутки. Что произошло

Уже сутки из Новосибирска в Дубай не могут вылететь туристы. Рейс авиакомпании Flydubai FZ 964 должен был вылететь из Толмачёво вчера, 26 ноября, в 18 часов 30 минут, однако его перенесли.
— Вчера мы сели в самолет, нас там продержали более полутора часов без информации. Детей маленьких очень много. Потом подогнали к борту автобус, нас высадили без объяснений. Затем сказали: «К вам выйдет представитель компании и всё расскажет». Мы ждали 5 часов, звонили в Flydubai в Москву, звонили в Flydubai в Дубай. Нам там сказали: «Ну сорри, у вас есть свой представитель». Когда спустя 5 часов представитель пришла, она ничего не знала. Но пояснила, что дело в технической неисправности. И мы с трудом только в час ночи выбрались из терминала аэропорта. Люди с маленькими детьми на руках. Нам сказали, чтобы мы приехали к 10 часам утра сегодня. Иногородние поселились в гостиницах, а мы, новосибирцы, отправились по домам, — рассказала Анна, пассажирка рейса FZ 964.
Как пояснила женщина, все пассажиры прибыли к 10 утра и до сих пор находятся в аэропорту.
— Нам даже никто воды не дал, присесть негде, народу много — международный аэропорт переполнен, все ждут свои рейсы. Дети измучались. Вот передо мной восемь малышей возрастом от года до двух, на руках у родителей. А тех, что постарше, тоже много. Разве так можно? И тут же идет реклама в «Инстаграме»: «Летайте Flydubai». Пусть наши новосибирцы знают, что летать этой компанией нельзя. Сейчас пришел этот борт (замена) старый-престарый. Но когда вылет — истинной информации мы получить не можем. Когда мы поднимались в зал ожидания, то на табло был вылет в 18:35. У людей начался шок, — возмущается сибирячка.
Связаться с пресс-службой аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС не удалось — телефон представителя отключен.
В авиакомпании Flydubai НГС пояснили, что задержка рейса произошла по техническим причинам.
— Борт был предоставлен сегодня (замена. — Прим. ред.). Вылет рейса будет в 15:00 по Новосибирску. Регистрация рейса уже завершена. По поводу того, что представитель им сказала прибыть в аэропорт в 10 утра, мы предложили написать жалобу нам на почту. Такие жалобы будут рассматриваться только руководством Flydubai, которое находится в России, — пояснила оператор кол-центра авиакомпании, представившаяся Дарьей.
Однако в 15:00 пассажиры продолжают ждать свой рейс.
11 ноября в Новосибирске туристы не могли вылететь на отдых в Египет. Рейс авиакомпании «Россия» FV 5893 в Шарм-эш-Шейх задерживался больше чем на 12 часов. По расписанию борт должен был вылететь еще 10 ноября в 21:40.