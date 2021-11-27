«Этой компанией летать нельзя»: туристы из Новосибирска не могут вылететь в Дубай уже сутки. Что произошло

Уже сутки из Новосибирска в Дубай не могут вылететь туристы. Рейс авиакомпании Flydubai FZ 964 должен был вылететь из Толмачёво вчера, 26 ноября, в 18 часов 30 минут, однако его перенесли.



— Вчера мы сели в самолет, нас там продержали более полутора часов без информации. Детей маленьких очень много. Потом подогнали к борту автобус, нас высадили без объяснений. Затем сказали: «К вам выйдет представитель компании и всё расскажет». Мы ждали 5 часов, звонили в Flydubai в Москву, звонили в Flydubai в Дубай. Нам там сказали: «Ну сорри, у вас есть свой представитель». Когда спустя 5 часов представитель пришла, она ничего не знала. Но пояснила, что дело в технической неисправности. И мы с трудом только в час ночи выбрались из терминала аэропорта. Люди с маленькими детьми на руках. Нам сказали, чтобы мы приехали к 10 часам утра сегодня. Иногородние поселились в гостиницах, а мы, новосибирцы, отправились по домам, — рассказала Анна, пассажирка рейса FZ 964.

