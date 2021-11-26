«Полная неизвестность»: пассажиров сняли с самолета в Дубай и не выпускают из терминала Толмачево

В Новосибирске туристы не могут вылететь в Дубай. Рейс авиакомпании Flydubai FZ 964 должен был вылететь из Толмачево сегодня вечером в 18 часов 30 минут, однако его перенесли на завтра.



— Сначала объявили о задержке на 30 минут, потом пассажиры сидели 1,5 часа в самолете и самолет всё не взлетал. Потом объявили, что всем пассажирам необходимо выйти из самолета и вернуться в терминал. И в итоге в 22 часа объявили, что рейс переноситься на 27.11.2021 в 10:00. При этом пассажиров не выпускают из терминала, ничего толком не объясняют. Пока полная неизвестность, — рассказала пассажирка рейса.