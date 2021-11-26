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«Полная неизвестность»: пассажиров сняли с самолета в Дубай и не выпускают из терминала Толмачево

Задержку объяснили «операционными причинами»

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По расписанию борт должен был вылететь еще <nobr>26 ноября</nobr> в 18:30. Его задержали, а затем людей посадили в самолет. Потом им пришлось вернуться в терминал

По расписанию борт должен был вылететь еще 26 ноября в 18:30. Его задержали, а затем людей посадили в самолет. Потом им пришлось вернуться в терминал

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В Новосибирске туристы не могут вылететь в Дубай. Рейс авиакомпании Flydubai FZ 964 должен был вылететь из Толмачево сегодня вечером в 18 часов 30 минут, однако его перенесли на завтра.

— Сначала объявили о задержке на 30 минут, потом пассажиры сидели 1,5 часа в самолете и самолет всё не взлетал. Потом объявили, что всем пассажирам необходимо выйти из самолета и вернуться в терминал. И в итоге в 22 часа объявили, что рейс переноситься на 27.11.2021 в 10:00. При этом пассажиров не выпускают из терминала, ничего толком не объясняют. Пока полная неизвестность, — рассказала пассажирка рейса.

Согласно сайту аэропорта, посадка на рейс завершена, данных о его задержке нет

Согласно сайту аэропорта, посадка на рейс завершена, данных о его задержке нет

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Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до пресс-службы аэропорта Толмачево для выяснения причин задержки рейса. Однако мы связались с авиакомпанией Flydubai.

— Перенос по операционным причинам. Сейчас представители Flydubai уже проинформировали пассажиров о том, что им нужно подождать немного. Больше никакой информации вам предоставить не можем, — кратко сообщили в авиакомпании.

Недавно под Новосибирском какое-то время кружил Boeing 737 авиакомпании S7, который вылетел из Томска в Москву. Борт вырабатывал топливо перед посадкой в Толмачево.

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задержка рейсаFlyDubaiТолмачево
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