16 ноября вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 72.27
eur 82.77
Тема дняКак обходят ковидные запреты? Идеи бизнесменов
Все новости
Все новости

Над Новосибирском больше двух часов кружит самолет, летевший из Томска в Москву

Аэропорт Толмачево готовится принять борт

356
2Обсудить

Поделиться

Рейс вылетел сегодня по расписанию в аэропорт Домодедово в 08:40

Рейс вылетел сегодня по расписанию в аэропорт Домодедово в 08:40

Поделиться

Под Новосибирском кружит Boeing 737 авиакомпании S7, который вылетел из Томска в Москву. Борт вырабатывает топливо перед посадкой в Толмачево.

Рейс вылетел сегодня по расписанию в аэропорт Домодедово в 08:40, но через 14 минут борт был отправлен в Новосибирск. Причина на данный момент неизвестна.

По данным Flightradar24, самолет рейса 2616 сделал уже как минимум 15 кругов

По данным Flightradar24, самолет рейса 2616 сделал уже как минимум 15 кругов

Поделиться

В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что планируется штатная посадка, но подробности произошедшего с бортом нужно уточнять в авиакомпании.

Редакция обратилась за комментариями в авиакомпанию S7.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске в начале ноября ночью был поврежден самолет S7. В инциденте никто из людей не пострадал.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

S7самолет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...