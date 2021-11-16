Над Новосибирском больше двух часов кружит самолет, летевший из Томска в Москву

Под Новосибирском кружит Boeing 737 авиакомпании S7, который вылетел из Томска в Москву. Борт вырабатывает топливо перед посадкой в Толмачево.
Рейс вылетел сегодня по расписанию в аэропорт Домодедово в 08:40, но через 14 минут борт был отправлен в Новосибирск. Причина на данный момент неизвестна.
В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что планируется штатная посадка, но подробности произошедшего с бортом нужно уточнять в авиакомпании.
Редакция обратилась за комментариями в авиакомпанию S7.
В аэропорту Толмачево в Новосибирске в начале ноября ночью был поврежден самолет S7. В инциденте никто из людей не пострадал.