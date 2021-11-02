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Автомобиль с бортпитанием случайно задел самолет S7 — проводится служебная проверка

Никто из людей не пострадал

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Машина повредила окантовку крыла

Машина повредила окантовку крыла

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В Новосибирске автомобиль с бортпитанием повредил самолет S7

В аэропорту Толмачево в Новосибирске сегодня, 2 ноября, ночью был поврежден самолет S7. В инциденте никто из людей не пострадал

— При отъезде автомобиль с бортпитанием задел окантовку крыла стоящего у нас и неэксплуатирующегося Б738 макс. Пострадала только окантовка. Проводится служебное расследование, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Воздушное судно принадлежит компании S7. Корреспондент НГС отправила запрос с просьбой уточнить, насколько критичны повреждения.

В конце сентября в самолете, который следовал из Анталии в Новосибирск, появился запах гари. В Новосибирске ранее на рейсе авиакомпании S7 Airlines Фергана — Новосибирск (Толмачево) пассажир отказывался сесть на свое место, из-за него вызвали полицию.

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S7самолетаэропорт Толмачево
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