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В самолете Анталия — Новосибирск во время полета появился запах гари

Авиакомпания объяснила, что произошло на борту

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Запах гари появился в задней части самолета

Запах гари появился в задней части самолета

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29 сентября в самолете, который следовал из Анталии в Новосибирск, появился запах гари.

Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, также было незначительное задымление.

Как рассказали в авиакомпании «Россия», причина оказалась в разогреве питания при обслуживании пассажиров и экипажа самолета. Запах гари ощущался в районе кухни.

— Экипаж незамедлительно передал информацию командиру воздушного судна. По завершении разогрева питания запах прекратился. Самолет приземлился в аэропорту назначения точно по расписанию, — объяснили в АО «Авиакомпания «Россия».

В Новосибирске 27 сентября на рейсе авиакомпании S7 Airlines Фергана — Новосибирск (Толмачево) пассажир отказывался сесть на свое место, из-за него вызвали полицию.

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дымпосадкасамолет
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