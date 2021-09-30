В самолете Анталия — Новосибирск во время полета появился запах гари

29 сентября в самолете, который следовал из Анталии в Новосибирск, появился запах гари.
Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, также было незначительное задымление.
Как рассказали в авиакомпании «Россия», причина оказалась в разогреве питания при обслуживании пассажиров и экипажа самолета. Запах гари ощущался в районе кухни.
— Экипаж незамедлительно передал информацию командиру воздушного судна. По завершении разогрева питания запах прекратился. Самолет приземлился в аэропорту назначения точно по расписанию, — объяснили в АО «Авиакомпания «Россия».
В Новосибирске 27 сентября на рейсе авиакомпании S7 Airlines Фергана — Новосибирск (Толмачево) пассажир отказывался сесть на свое место, из-за него вызвали полицию.