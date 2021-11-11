«500 человек выстраиваются в очередь за водой»: туристы из Новосибирска не могут вылететь в Египет

В Новосибирске туристы не могут вылететь на отдых в Египет. Рейс авиакомпании «Россия» FV 5893 в Шарм-эш-Шейх задерживается больше чем на 12 часов. По расписанию борт должен был вылететь еще 10 ноября в 21:40.

— Самолет сломался, так сказал представитель компании, и что точно полетим в 12:00 сегодня. Людей не выпускали из стерильной зоны где-то час с момента объявления о переносе. Мы в 03:00 вышли, и то попросившись пропустить. У нас дети — год и 8 лет, — рассказал корреспонденту НГС один из туристов.