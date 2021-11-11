«500 человек выстраиваются в очередь за водой»: туристы из Новосибирска не могут вылететь в Египет

Новосибирские туристы не могут вылететь в Египет из-за проблем с самолетом
В Новосибирске туристы не могут вылететь на отдых в Египет. Рейс авиакомпании «Россия» FV 5893 в Шарм-эш-Шейх задерживается больше чем на 12 часов. По расписанию борт должен был вылететь еще
— Самолет сломался, так сказал представитель компании, и что точно полетим в 12:00 сегодня. Людей не выпускали из стерильной зоны где-то час с момента объявления о переносе. Мы в 03:00 вышли, и то попросившись пропустить. У нас дети — год и 8 лет, — рассказал корреспонденту НГС один из туристов.
Он прислал видео толпы.
— Еду выдавали с 3 часов, мы не ждали. На самолете около 500 пассажиров, которые выстраиваются в огромную очередь, где в конце список из всех 500, и одна девушка, выдающая эту самую воду. В 3 ночи по гостиницам спрашивали. Сказали, что, если есть дети, — расселим. Если нет — ждите. Туроператрр и авиакомпания одинаково отмахиваются, мол, пишите претензию потом, — добавил мужчина.
Читательница НГС прислала в редакцию фото еды, которой накормили пассажиров.
— Через 2 часа задержки выдали по 0,5 воды. Через 5,5 часа — типа горячее: 2 ложки овсянки и что-то, похожее на бутерброд. Гостиницу не предоставляют. Как выйти в город через пограничный контроль — неизвестно. Что с багажом — непонятно. Как компенсировать оплаченные и потерянные сутки отдыха — молчат, — рассказала женщина.
В пресс-службе аэропорта корреспонденту НГС сообщили, что идет подготовка воздушного судна — у него были выявлены технические неисправности.
На горячей линии авиакомпании «Россия» также ответили, что задержка связана с подготовкой самолета, и заверили, что людей расселили в гостиницы, а также покормили.
Новосибирцы в начале августа жаловались на коллапс в Толмачёво — людям приходилось сидеть на полу, а рейсы из Новосибирска задерживали по шесть часов.