«В аэропорту какой-то коллапс»: новосибирцы — о том, как застряли на полу в Толмачёво

Новосибирцы сегодня жаловались на коллапс в Толмачёво — народу много, приходится сидеть на полу, а рейсы из Новосибирска задерживаются часов на шесть.

«Люди практически лежат друг на друге на полу»

Читатель НГС Алексей Рубцов ранее сообщал НГС, что в Толмачёво сильная задержка большого числа рейсов, в среднем на 3–5 часов. Он ждал своего рейса из Новосибирска в Москву, который должен был вылететь в 10:00, но в 12 самолет даже не прилетел.

