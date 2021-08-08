«В аэропорту какой-то коллапс»: новосибирцы — о том, как застряли на полу в Толмачёво

Новосибирцы рассказали о коллапсе в Толмачёво, задержки рейсов
Новосибирцы сегодня жаловались на коллапс в Толмачёво — народу много, приходится сидеть на полу, а рейсы из Новосибирска задерживаются часов на шесть.
«Люди практически лежат друг на друге на полу»
Читатель НГС Алексей Рубцов ранее сообщал НГС, что в Толмачёво сильная задержка большого числа рейсов, в среднем на
— Аэропорт полный: сесть негде, все кафе обслуживают пассажиров с задержкой рейса более
Кирилл и Екатерина Медведевы собрались в свадебное путешествие в Санкт-Петербург — из Новосибирска через Москву, но застряли в Толмачёво более чем на шесть часов.
— Мы не знаем причину задержки, никто ничего не говорит. Мы тут сидим на полу, людей очень много — не протолкнуться. Правда, «Уральские авиалинии» накормили нас кашей, дали горячий чай. Но все их рейсы отменены, кроме нашего. Мы не знаем, улетим сегодня куда-то или нет. Мы должны были вылететь в 08:00, приехали в 06:30. Сначала была отмена до 11:50, всех зарегистрировали, обещали посадку, все прошли в стерильную зону, но выход нам не объявляют. Никакой информации нет, представителей авиакомпании тоже нет, — рассказала Екатерина.
С парой летит их друг, они втроем сидят на полу и боятся встать, чтобы не потерять место.
— В аэропорту какой-то коллапс. Люди не могут улететь в Новый Уренгой второй день!
Всех загнали в стерильную зону: сидеть негде, люди практически лежат друг на друге на полу. Дышать нечем. Люди всё приходят и приходят. Мы уже опоздали на стыковочный рейс до Питера, свадебное путешествие испорчено, — уточнил Кирилл.
Читатель Сергей тоже написал, что в аэропорту коллапс: к обеду рейсы, которые должны были улететь в 07:00, еще не улетели.
В чём причина и какая ситуация сейчас
Сегодня мы писали о том, что ночью и утром в Новосибирске был сильный туман, смог или, по версии экспертов, дым от пожаров в Якутии, поэтому из-за неблагоприятных метеоусловий около 40 рейсов, планирующих посадку в Толмачёво, задерживаются или перенесли вылет. Соответственно, некоторые самолеты для вылета из Новосибирска не прилетели вовремя.
Рейс С7–5335 из Новосибирска в Новый Уренгой за
В пресс-службе аэропорта Толмачёво журналисту НГС сообщили, что сейчас уже все рейсы улетели из Новосибирска — суточный план.
Ранее мы рассказывали о том, что в июле 2021 года сразу несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска.