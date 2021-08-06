В Новосибирске стоит смог и пахнет гарью — откуда пришел дым

Эксперт назвал причину запаха гари в Новосибирске
В Новосибирске 6 августа установилась дымка и распространился запах гари. Эксперты считают, что причиной стали пожары в Якутии.
— Задымленность видна невооруженным глазом, если посмотреть на удаленные объекты темных цветов или лес на горизонте — полоса леса почти белая. Запах гари тоже ощущается, — пишет читатель НГС.
Лаборатория CityAir зафиксировала высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирской области: 6 баллов из 10. Хотя в самом городе загрязнение лишь 4 балла из 10.
В пресс-службе CityAir считает, что в Новосибирск пришел дым от пожаров Якутии.
— Сегодня в Новосибирске было зафиксировано повышение содержания мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе. Это результат переноса дыма от природных пожаров, действующих в Восточной Сибири. Дым из Якутии ушел в полярные области, а оттуда северный ветер принес его в Западную Сибирь. Рост концентраций в Новосибирске начался около 8 часов утра местного времени, а наибольшие концентрации были зафиксированы в разных районах в интервале между 12 и 13 часами. Сейчас концентрации снижаются. Дождь ускорил процесс очищения атмосферы. По прогнозу глобального сервиса мониторинга атмосферы Copernicus, в течение ближайших пяти дней дым будет иногда возвращаться в Новосибирск, — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела моделирования CityAir Дмитрий Чубаров.
На сайте Западносибирского гидрометцентра указано, что 6 августа в городе был туман.
— В отдельных районах видимость в дожде ухудшалась до
На 7 августа метеоцентр дает прогноз, что общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженным.
— 7 августа метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, — сообщили на сайте Западносибирского метеоцентра.
Жалобы на неприятный запах в городе поступают регулярно. В апреле этого года чиновники назвали потенциальными источниками неприятных запахов в Новосибирске Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики.