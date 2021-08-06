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В Новосибирске стоит смог и пахнет гарью — откуда пришел дым

Ожидается, что неприятный запах будет возвращаться в течение недели

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Причин дыма в Новосибирске может быть несколько

Причин дыма в Новосибирске может быть несколько

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Эксперт назвал причину запаха гари в Новосибирске

В Новосибирске 6 августа установилась дымка и распространился запах гари. Эксперты считают, что причиной стали пожары в Якутии.

— Задымленность видна невооруженным глазом, если посмотреть на удаленные объекты темных цветов или лес на горизонте — полоса леса почти белая. Запах гари тоже ощущается, — пишет читатель НГС.

Лаборатория CityAir зафиксировала высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирской области: 6 баллов из 10. Хотя в самом городе загрязнение лишь 4 балла из 10.

Исследователи не рекомендуют гулять в городе 6 августа

Исследователи не рекомендуют гулять в городе 6 августа

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В пресс-службе CityAir считает, что в Новосибирск пришел дым от пожаров Якутии.

— Сегодня в Новосибирске было зафиксировано повышение содержания мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе. Это результат переноса дыма от природных пожаров, действующих в Восточной Сибири. Дым из Якутии ушел в полярные области, а оттуда северный ветер принес его в Западную Сибирь. Рост концентраций в Новосибирске начался около 8 часов утра местного времени, а наибольшие концентрации были зафиксированы в разных районах в интервале между 12 и 13 часами. Сейчас концентрации снижаются. Дождь ускорил процесс очищения атмосферы. По прогнозу глобального сервиса мониторинга атмосферы Copernicus, в течение ближайших пяти дней дым будет иногда возвращаться в Новосибирск, — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела моделирования CityAir Дмитрий Чубаров.

На сайте Западносибирского гидрометцентра указано, что 6 августа в городе был туман.

— В отдельных районах видимость в дожде ухудшалась до 1–2 км, в туманах 200–500 м, днем в дымках 1–2 км, — сообщили синоптики.

На 7 августа метеоцентр дает прогноз, что общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженным.

— 7 августа метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, — сообщили на сайте Западносибирского метеоцентра.

Жалобы на неприятный запах в городе поступают регулярно. В апреле этого года чиновники назвали потенциальными источниками неприятных запахов в Новосибирске Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики.

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