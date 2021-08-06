В Новосибирске стоит смог и пахнет гарью — откуда пришел дым

В Новосибирске 6 августа установилась дымка и распространился запах гари. Эксперты считают, что причиной стали пожары в Якутии.

— Задымленность видна невооруженным глазом, если посмотреть на удаленные объекты темных цветов или лес на горизонте — полоса леса почти белая. Запах гари тоже ощущается, — пишет читатель НГС.

Лаборатория CityAir зафиксировала высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирской области: 6 баллов из 10. Хотя в самом городе загрязнение лишь 4 балла из 10.

