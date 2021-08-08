Около 40 рейсов в аэропорт Толмачево задержались из-за метеоусловий Новосибирска

Сегодня ночью и утром в Новосибирске был сильный туман или смог, поэтому из-за неблагоприятных метеоусловий около 40 рейсов, планирующих посадку в Толмачево, задерживаются или перенесли вылет.



По информации онлайн-табло аэропорта Толмачево в Новосибирске, задерживается прилет около 40 рейсов из разных городов.