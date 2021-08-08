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Около 40 рейсов в аэропорт Толмачево задержались из-за метеоусловий Новосибирска

В городе ночью и утром был туман, поэтому некоторые рейсы даже не полетели в Толмачево

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Такой туман был в 2 часа ночи по дороге в Толмачево

Такой туман был в 2 часа ночи по дороге в Толмачево

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Около 40 рейсов в Толмачево задержались из-за метеоусловий Новосибирска

Сегодня ночью и утром в Новосибирске был сильный туман или смог, поэтому из-за неблагоприятных метеоусловий около 40 рейсов, планирующих посадку в Толмачево, задерживаются или перенесли вылет.

По информации онлайн-табло аэропорта Толмачево в Новосибирске, задерживается прилет около 40 рейсов из разных городов.

Есть рейсы, которые должны были прилететь в 4 утра, но до сих пор задерживаются

Есть рейсы, которые должны были прилететь в 4 утра, но до сих пор задерживаются

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В пресс-службе аэропорта Толмачева журналисту НГС подтвердили эту информацию и уточнили, что большая часть этих рейсов задержалась из своих аэропортов, то есть не вылетели, узнав о метеоусловиях в Новосибирске.

— Рейс С7-5335 на Новый Уренгой за 7 августа перенесен на 9 августа до 07:10 местного времени, 76 пассажиров. Два рейса уходили на запасной аэропорт в Барнаул — из Антальи и грузовой «Авиастар», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Но в итоге два указанных рейса прилетели в Толмачево и вылетели далее.

— Наш рейс из Челябинска ночью посадили в Толмачево, но мы долго катались по полосе. Когда мы вышли из самолета, то сразу почувствовали запах чего-то горелого. Возможно, это был туман, но очень похоже на дым, смог. Есть версия, что это дым от пожаров в Якутии, — рассказала читательница Марина.

Сергей сообщает, что сейчас в Толмачево коллапс — народу очень много

Сергей сообщает, что сейчас в Толмачево коллапс — народу очень много

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Читатель НГС Алексей Рубцов сейчас находится в аэропорту Толмачево и сообщает, что там сильная задержка большого числа рейсов, в среднем на 3–5 часов. Он ждет своего рейса из Новосибирска в Москву, который должен был вылететь в 10:00, но пока самолет даже не прилетел:

— Аэропорт полный: сесть негде, все кафе обслуживают пассажиров с задержкой рейса более 6 часов.

Ранее мы писали о том, что эксперты считают, что в Новосибирск дошел дым от пожаров в Якутии. Они сделали прогноз, сколько неприятный запах и загрязнения будут держаться в городе.

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Толмачевозадержкаметеоусловиярейсытуманпожары в Якутии
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