Самолет «Магадан-Новосибирск» экстренно приземлился в Иркутске из-за отказа электроники

Самолет, летевший в Новосибирск из Магадана, экстренно приземлился в Иркутске из-за проблем на борту. Инцидент произошел сегодня, 2 декабря, с бортом S7 5220. Он вылетел из Магадана в 11:42 по местному времени.
— У самолета отключилась электроника, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе иркутского аэропорта. — Рейс приняли 15 минут назад (в 12:20 по новосибирскому времени — Прим.ред.). Посадка прошла успешно.
Среди людей нет пострадавших. Сейчас решается вопрос о замене борта. Редакция НГС отправила запрос в компанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.
Вчера самолеты из Владивостока в Новосибирск не могли вылететь из-за плохой погоды — было задержано три рейса.
В середине ноября под Новосибирском больше двух часов кружил Boeing 737 авиакомпании S7, который вылетел из Томска в Москву. Борт вырабатывал топливо перед посадкой в Толмачево.