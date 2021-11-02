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Новосибирца задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы

В правоохранительные органы заявила мать девочки

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В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании <nobr class="_">11-летней</nobr> девочки

В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки

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В воскресенье, 31 октября, в дежурную часть ОВД Дзержинского района Новосибирска обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании ее 11-летней дочери.

39-летняя сибирячка сообщила правоохранителям, что в тот день, пока ее не было дома, ее 29-летний сожитель напал на девочку.

— Подозреваемого в совершении преступления против личности малолетнего ребенка задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Сейчас с ним проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, — сообщил НГС источник, близкий к следствию.

Известно, что подозреваемый в изнасиловании школьницы проживает с заявительницей и ее двумя дочерями уже несколько лет. Ранее он был судим за кражу, нигде не работает.

На момент публикации в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли прокомментировать данную информацию.

Во вторник, 26 октября, в Следственный комитет обратилась 33-летняя жительница Кировского района Новосибирска с заявлением на своего бывшего мужа. Женщина утверждает, что экс-супруг совершал действия сексуального характера в отношении их 12-летней дочери. Следователями СК было возбуждено уголовное дело по п. «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

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СКзадержаниеизнасилование девочкиполиция
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