Новосибирца задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы

В воскресенье, 31 октября, в дежурную часть ОВД Дзержинского района Новосибирска обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании ее
— Подозреваемого в совершении преступления против личности малолетнего ребенка задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Сейчас с ним проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, — сообщил НГС источник, близкий к следствию.
Известно, что подозреваемый в изнасиловании школьницы проживает с заявительницей и ее двумя дочерями уже несколько лет. Ранее он был судим за кражу, нигде не работает.
На момент публикации в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли прокомментировать данную информацию.
Во вторник, 26 октября, в Следственный комитет обратилась