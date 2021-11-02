Новосибирца задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы

В воскресенье, 31 октября, в дежурную часть ОВД Дзержинского района Новосибирска обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании ее 11-летней дочери.



39-летняя сибирячка сообщила правоохранителям, что в тот день, пока ее не было дома, ее 29-летний сожитель напал на девочку.



— Подозреваемого в совершении преступления против личности малолетнего ребенка задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Сейчас с ним проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, — сообщил НГС источник, близкий к следствию.

