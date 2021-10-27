Сибирячка обвинила бывшего мужа в растлении их 12-летней дочери. Мужчину проверили на детекторе лжи

Во вторник, 26 октября, в Следственный комитет обратилась 33-летняя жительница Кировского района Новосибирска с заявлением на своего бывшего мужа. Женщина утверждает, что экс-супруг совершал действия сексуального характера в отношении их 12-летней дочери.



— Она пояснила, что в период с июня по сентябрь 2021 года ее бывший муж совершал действия сексуального характера в отношении их ребенка. Всё происходило в квартире, где мужчина живет после развода, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.