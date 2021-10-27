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Сибирячка обвинила бывшего мужа в растлении их 12-летней дочери. Мужчину проверили на детекторе лжи

Результат проверки оказался неожиданным

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Что на самом деле произошло в этой семье — сейчас выясняют следователи

Что на самом деле произошло в этой семье — сейчас выясняют следователи

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Жительница Новосибирска обвинила экс-супруга в насилии над 12-летней дочерью

Во вторник, 26 октября, в Следственный комитет обратилась 33-летняя жительница Кировского района Новосибирска с заявлением на своего бывшего мужа. Женщина утверждает, что экс-супруг совершал действия сексуального характера в отношении их 12-летней дочери.

— Она пояснила, что в период с июня по сентябрь 2021 года ее бывший муж совершал действия сексуального характера в отношении их ребенка. Всё происходило в квартире, где мужчина живет после развода, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Девочку-подростка осмотрел врач и никаких телесных повреждений не обнаружил. Девочке назначили беседу с психологом и исследование на полиграфе.

Сам мужчина категорически отрицает обвинения и считает, что экс-супруга это затеяла из желания отомстить. Его показания проверили на детекторе лжи.

— Полиграф показал, что новосибирец говорит правду, — добавил источник НГС.

Тем не менее СК возбудил в отношении 31-летнего мужчины уголовное дело по факту заявления его бывшей супруги.

— Дело возбуждено по факту совершения им действий сексуального характера в отношении малолетней по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Принимаются меры, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также на их устранение.

Ранее НГС рассказывал другую историю, как сибирячка обвинила мужа в растлении дочери, а потом передумала. К тому моменту мужчину уже посадили на 14 лет. Жена говорит, что соврала из ревности, а следствие считает, что насилие все-таки было — подробности истории в материале НГС.

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