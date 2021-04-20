Школьник провалился под лед «Озера Грез» на прогулке с одноклассником

Двое подростков решили прогуляться по льду «Озера Грез» в Кировском районе — и один из них упал в воду. Инцидент произошел около 18:00 в понедельник, 19 апреля .



— Проходившая мимо водоема женщина с ребенком услышала крики о помощи. Два ученика школы № 91 , оба 2008 года рождения, гуляли по льду. Один из школьников провалился и упал в холодную воду. Женщина позвонила в экстренные службы и стала звать на помощь, — рассказали «Спасатели МАСС».

Когда спасатели прибыли на место — от озера уже отъезжала скорая.