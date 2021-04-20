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Школьник провалился под лед «Озера Грез» на прогулке с одноклассником

Очевидцы успели спасти подростка

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Мальчика спасли и передали сотрудникам скорой

Мальчика спасли и передали сотрудникам скорой

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В Новосибирске школьник провалился под лед «Озера Грез»

Двое подростков решили прогуляться по льду «Озера Грез» в Кировском районе — и один из них упал в воду. Инцидент произошел около 18:00 в понедельник, 19 апреля.

— Проходившая мимо водоема женщина с ребенком услышала крики о помощи. Два ученика школы № 91, оба 2008 года рождения, гуляли по льду. Один из школьников провалился и упал в холодную воду. Женщина позвонила в экстренные службы и стала звать на помощь, — рассказали «Спасатели МАСС».

Когда спасатели прибыли на место — от озера уже отъезжала скорая.

— К ним подошел мокрый по пояс мужчина. Выяснилось, что школьника вытащили из воды двое мужчин, работников зоны отдыха «Озеро Грез». С их слов, ребенок получил переохлаждение. Он был отправлен в 1-ю детскую городскую клиническую больницу. Сам мужчина пошел греться в вагончик, — добавили в ведомстве.

В начале апреля в городе Обь 8-летняя девочка смогла вытащить из ледяной воды одноклассницу, которая гуляла по льду на местном озере и провалилась.

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ледподросткиспасатели МАСС
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