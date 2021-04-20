Школьник провалился под лед «Озера Грез» на прогулке с одноклассником

В Новосибирске школьник провалился под лед «Озера Грез»
Двое подростков решили прогуляться по льду «Озера Грез» в Кировском районе — и один из них упал в воду. Инцидент произошел около 18:00 в понедельник,
— Проходившая мимо водоема женщина с ребенком услышала крики о помощи. Два ученика школы
Когда спасатели прибыли на место — от озера уже отъезжала скорая.
— К ним подошел мокрый по пояс мужчина. Выяснилось, что школьника вытащили из воды двое мужчин, работников зоны отдыха «Озеро Грез». С их слов, ребенок получил переохлаждение. Он был отправлен в
В начале апреля в городе Обь