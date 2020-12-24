«Моего ребенка душили в туалете»: сибирячка заявила о травле третьеклассницы в школе № 199

Девятилетнюю девочку из Новосибирска затравила одноклассница
Жительница Новосибирска Татьяна Емельянова обвинила одноклассницу своей девятилетней дочери в систематической травле. Дети учатся в третьем классе школы
— Конфликт тянется уже год, — рассказывает сибирячка. — Девчонка такая бойкая, задиристая, лупит половину класса. С моей, видимо, хотела дружить. Девочки общались, но у нас поведение и оценки поползли вниз, и педагог советовала мне прекратить это общение. Я дочери запретила общаться с этой девочкой. И после этого она начала ее лупить.
По словам Татьяны, ее дочь часто стала приходить домой с ссадинами. А в конце ноября девочка рассказала, как в школьном туалете одноклассница попыталась ее задушить. После этого Татьяна Емельянова сняла побои (в распоряжении редакции есть медицинское заключение о царапинах и кровоподтеках, обнаруженных на шее девочки) и написала заявление в полицию.
— Моего ребенка душили в туалете, а учителя твердят одно и то же: сами виноваты, сами разбирайтесь, — негодует мама школьницы. — Происходит травля моей дочери. Нам предлагают перевестись, но почему уходить должны мы? Мой ребенок неконфликтный, хорошо учится. Сейчас на больничном, а по классу распространяют слухи, что дочь перевели в другой класс. В результате ребенок переживает из-за всей этой истории.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили факт обращения Татьяны Емельяновой в полицию.
— Заявление есть. По данному факту проводится проверка. После окончания проверки всё будет рассказано заявительнице, — пояснили в ведомстве.
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