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«Моего ребенка душили в туалете»: сибирячка заявила о травле третьеклассницы в школе № 199

По версии матери, одноклассница на протяжении года избивает ее дочь — в конфликте разбирается полиция

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Сейчас девятилетняя школьница находится на больничном

Сейчас девятилетняя школьница находится на больничном

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Девятилетнюю девочку из Новосибирска затравила одноклассница

Жительница Новосибирска Татьяна Емельянова обвинила одноклассницу своей девятилетней дочери в систематической травле. Дети учатся в третьем классе школы № 199.

— Конфликт тянется уже год, — рассказывает сибирячка. — Девчонка такая бойкая, задиристая, лупит половину класса. С моей, видимо, хотела дружить. Девочки общались, но у нас поведение и оценки поползли вниз, и педагог советовала мне прекратить это общение. Я дочери запретила общаться с этой девочкой. И после этого она начала ее лупить.

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По словам Татьяны, ее дочь часто стала приходить домой с ссадинами. А в конце ноября девочка рассказала, как в школьном туалете одноклассница попыталась ее задушить. После этого Татьяна Емельянова сняла побои (в распоряжении редакции есть медицинское заключение о царапинах и кровоподтеках, обнаруженных на шее девочки) и написала заявление в полицию.

— Моего ребенка душили в туалете, а учителя твердят одно и то же: сами виноваты, сами разбирайтесь, — негодует мама школьницы. — Происходит травля моей дочери. Нам предлагают перевестись, но почему уходить должны мы? Мой ребенок неконфликтный, хорошо учится. Сейчас на больничном, а по классу распространяют слухи, что дочь перевели в другой класс. В результате ребенок переживает из-за всей этой истории.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили факт обращения Татьяны Емельяновой в полицию.

— Заявление есть. По данному факту проводится проверка. После окончания проверки всё будет рассказано заявительнице, — пояснили в ведомстве.

Классный руководитель класса, в котором учится дочь Татьяны, заявила, что не в курсе ситуации. Директор школы № 199 оказался на больничном, а связаться с его заместителем Еленой Степановой у корреспондента НГС не получилось. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Татьяна Грибовская отказалась обсуждать ситуацию, ссылаясь на большое количество отчетов и конец года. Журналист НГС отправила запрос в Министерство образования НСО и пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

В ноябре сибирячка Светлана Силова обвинила воспитателя детского центра языкового развития и творчества «Чеширский кот», который находится на Писарева, 20, в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их. Женщина уже обратилась в полицию и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сама педагог Надежда Дмитриенко считает, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая готовит иск о клевете в суд. Подробнее о случившемся можно почитать тут.

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