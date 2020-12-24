«Моего ребенка душили в туалете»: сибирячка заявила о травле третьеклассницы в школе № 199

По словам Татьяны, ее дочь часто стала приходить домой с ссадинами. А в конце ноября девочка рассказала, как в школьном туалете одноклассница попыталась ее задушить. После этого Татьяна Емельянова сняла побои (в распоряжении редакции есть медицинское заключение о царапинах и кровоподтеках, обнаруженных на шее девочки) и написала заявление в полицию.

— Моего ребенка душили в туалете, а учителя твердят одно и то же: сами виноваты, сами разбирайтесь, — негодует мама школьницы. — Происходит травля моей дочери. Нам предлагают перевестись, но почему уходить должны мы? Мой ребенок неконфликтный, хорошо учится. Сейчас на больничном, а по классу распространяют слухи, что дочь перевели в другой класс. В результате ребенок переживает из-за всей этой истории.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили факт обращения Татьяны Емельяновой в полицию.



— Заявление есть. По данному факту проводится проверка. После окончания проверки всё будет рассказано заявительнице, — пояснили в ведомстве.