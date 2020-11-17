«Отцу стало плохо»: в Новосибирске ищут четырехлетнюю девочку

Волонтеры ищут четырехлетнюю девочку — ее отцу стало плохо в машине
Волонтеры «Лизы Алерт» объявили поиски четырехлетней Миланы Ким — ее местонахождение неизвестно с 13 часов 17 ноября.
— Девочка была в автомобиле вместе с отцом, отец потерял сознание, — рассказали корреспонденту НГС в поисковом отряде. — Когда мама звонила ребенку по видеосвязи, она видела дом, у которого они стоят, но точный район неизвестен. После этого телефон не на связи, что с отцом — неизвестно. Ребенок уже несколько часов на морозе.
Мать девочки описала дом как коричневый четырех- или пятиэтажный, внизу фасад, на заборе нарисованы дельфины, чебурашки, бегемоты. Приметы девочки — рост 104 сантиметра, худощавое телосложение, волосы и глаза черные. Девочка может находиться в белой машине, одета в куртку, как на фото.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении автомобиля, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700-54-52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.
ОБНОВЛЕНО:
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что девочку нашли на Западном жилмассиве.
— Моментальное распространение ориентировки по сети Интернет принесло свои плоды. Люди вышли на улицу, увидели похожий автомобиль рядом с детским развивающим центром. В автомобиле сидела девочка и отец. Мужчина по-прежнему без сознания, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Летом в Новосибирске пропал 14-летний Олег Иванов. Его искали два месяца. Через четыре дня после исчезновения на поиски мальчика вышли 68 человек, мы публиковали шесть снимков с этих поисков. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентировался на местности, у него была слабо развита речь. Волонтеры предполагали, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи. Также следователи возбудили уголовное дело. В конце августа подростка нашли мертвым в новосибирском лесу.