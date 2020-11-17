«Отцу стало плохо»: в Новосибирске ищут четырехлетнюю девочку

Волонтеры «Лизы Алерт» объявили поиски четырехлетней Миланы Ким — ее местонахождение неизвестно с 13 часов 17 ноября.



— Девочка была в автомобиле вместе с отцом, отец потерял сознание, — рассказали корреспонденту НГС в поисковом отряде. — Когда мама звонила ребенку по видеосвязи, она видела дом, у которого они стоят, но точный район неизвестен. После этого телефон не на связи, что с отцом — неизвестно. Ребенок уже несколько часов на морозе.

Мать девочки описала дом как коричневый четырех- или пятиэтажный, внизу фасад, на заборе нарисованы дельфины, чебурашки, бегемоты. Приметы девочки — рост 104 сантиметра, худощавое телосложение, волосы и глаза черные. Девочка может находиться в белой машине, одета в куртку, как на фото.