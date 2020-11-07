Вице-премьер РФ пострадал в серьезном ДТП в Москве

Вечером 6 ноября в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с тремя машинами, одна из которых — правительственная BMW. В машине находились вице-премьер Алексей Оверчук и его водитель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря чиновника.
Алексей Оверчук доставлен в больницу. Всего в аварии пострадали два человека.
На Кутузовском проспекте столкнулись BMW, «Таврия» и Nissan. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки, выехавший на разделительную полосу, по которой ехал автомобиль Оверчука.
Алексей Оверчук с 21 января 2020 года занимает должность заместителя председателя Правительства России. Занимается вопросами государственной политики в сфере международных отношений, сотрудничества со странами СНГ, деятельности БРИКС и «Группы двадцати», содействия международному развитию.
До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.