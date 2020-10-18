«Хонда» «прижала» пожилую женщину к стене дома: прохожая погибла на месте

В Бердске водитель автомобиля не справилась с управлением и задавила пожилую женщину, которая шла мимо, — пострадавшая оказалась между машиной и стеной дома.

— Это было 17 октября примерно в 20:55. У дома 53 по улице Черёмушной в Бердске жительница города Бердска 70-го года рождения (50 лет) выезжала с парковки на автомобиле «Хонда» и совершила наезд на пешехода, женщину 47-го года рождения (73 года), которая от полученных травм скончалась на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибиркой области.