«Я бы хотела умереть вместо Христины»: как живёт участница страшного ДТП, в котором погибли ребёнок и таксист

Что было до аварии

Хотя лёгкой и безоблачной жизнь Анжелики до аварии назвать сложно. После школы она мечтала поступить на юридический, но выскочила замуж в 18 лет — любовь. В итоге закончила НГПУ, школу спортивной гимнастики и стала тренером первой категории.

Муж был намного старше, но это не помешало прожить вместе 15 лет. Могли бы и больше, не случись страшное. Уехал на дачу, вечером затопил печку, а утром его не стало — задохнулся.

— Он был идеальным. Если бы он остался жив, возможно, не было бы других. Никого бы не было. Хороший супруг, хороший отец, такое не забывается, — голос Анжелики ломается буквально на секунду, но и этого хватает, чтобы понять, что эта трагедия не забыта. Забудется ли — вопрос.