23 сентября среда
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 76.27
eur 89.48

Все новости

Все новости

«Я бы хотела умереть вместо Христины»: как живёт участница страшного ДТП, в котором погибли ребёнок и таксист

После аварии Анжелика Довганенко стала инвалидом — вместо срока в колонии она вышла замуж

9 155
42Обсудить

Поделиться

Анжелика не может ходить из-за сломанного позвоночника&nbsp;

Анжелика не может ходить из-за сломанного позвоночника 

Сибирячка в инвалидной коляске работает тренером по спортивной аэробике

История матери шестерых детей Анжелики Довганенко похожа на сценарий мелодрамы на первом канале с неожиданным хэппи-эндом. Пять лет назад её фамилия (тогда ещё Свиридова, по третьему мужу) прогремела на всю страну из-за резонансного ДТП на дамбе ГЭС, в котором погибли её 8-летняя ученица Христина и 40-летний таксист, а сама Анжелика оказалась в инвалидной коляске. Долгая и в итоге бесполезная попытка реабилитации, потом холодный приговор суда — 2,5 года колонии-поселения, правда, с отсрочкой до 2025 года, пока младшей дочери не исполнится четырнадцать лет, годы ожидания и страха тюрьмы, предательство мужа. Всё это время Анжелика боролась и училась любить новую себя, любить жизнь. И вот он, традиционный в киношном варианте счастливый финал — красивая свадьба с брутальным соседом, которого она не замечала много лет, снятая судимость и возвращение на любимую работу в спортивную гимнастику. Вот только жизнь куда многограннее сериалов, и тут за кадром остаётся существование в крохотном бараке, людское равнодушие, недостаток пандусов и внутренний ад бесконечного самогнобления.

Дети обычно быстро привыкают к тому, что у них — особенный тренер

Дети обычно быстро привыкают к тому, что у них — особенный тренер

Небольшой спортивный зал в Советском районе. Десяток детей разнопланового возраста старательно выполняют упражнения по гимнастике. Парнишка лет пяти балуется возле снаряда, товарищи одобрительно подбадривают нарушителя дисциплины неуверенным смехом.

— Ты сейчас выйдешь в коридор и больше никогда сюда не зайдёшь, — грозным тоном срывает шалость тренер Анжелика и посылает проказнику выразительный взгляд, от которого вся группа успокаивается мгновенно.

Анжелика с детьми может быть и строгой, и по-матерински нежной&nbsp;

Анжелика с детьми может быть и строгой, и по-матерински нежной 

Строгий педагог, с таким не забалуешь. Через минуту этот же мальчик выполняет на батуте упражнение, которое ему долго не удавалось. Анжелика улыбается, подбирает несколько слов, от которых плечи ребёнка выпрямляются, и он занимается ещё усерднее. Справедливый тренер, только такой и может вырастить победителей.

Вроде обычное занятие у хорошего педагога-спортсмена — тут и любовь, и дисциплина, и командный дух в пропорциях, с которыми никогда не будет перегибов. Вот только тренер — на коляске. Новенькие иногда смущаются, спрашивают, что у тёти с ножками, но быстро привыкают. Дети порой терпимее многих взрослых.

Как живёт Анжелика

Анжелика Довганенко встречает меня в крохотном бараке, где она живёт сейчас с двумя дочками. Ещё четверо взрослых детей разъехались — дочери занимаются спортивной карьерой, один сын служит в армии, другой — батюшка в бердском храме.

В семье Анжелики только два сына не связали судьбу со спортом — один ушёл в религию, другой стал военнослужащим&nbsp;

В семье Анжелики только два сына не связали судьбу со спортом — один ушёл в религию, другой стал военнослужащим 

Ухоженная улыбчивая блондинка со свежей татуировкой рыси на предплечье не похожа на 52-летнюю мать шестерых детей, четверо из которых уже взрослые. На инвалида, который мучается от жизни в бараке — тоже. Анжелика без смущения рассказывает о войне с депутатами и мэрией, заваленном поле и потолке, который вот-вот упадёт на голову. Но женщина не жалуется, это, скорее, похоже на простое перечисление фактов.

Так Анжелика передвигается по дому — ноги женщина не чувствует до сих пор&nbsp;

Так Анжелика передвигается по дому — ноги женщина не чувствует до сих пор 

По дому передвигается на коленках, почти все предметы расставлены низко, но налить чай хозяйка не может. Говорит, что это-то и раздражает её больше всего — беспомощность в быту, к такому сложно привыкнуть. Сильная, волевая — настоящая спортсменка, из тех, в ком глоток жизни чувствуется в каждом движении. О прошлом говорит спокойно — было и было, жизнь каждого инвалида делится на «до» и «после».

Что было до аварии

Хотя лёгкой и безоблачной жизнь Анжелики до аварии назвать сложно. После школы она мечтала поступить на юридический, но выскочила замуж в 18 лет — любовь. В итоге закончила НГПУ, школу спортивной гимнастики и стала тренером первой категории.

Муж был намного старше, но это не помешало прожить вместе 15 лет. Могли бы и больше, не случись страшное. Уехал на дачу, вечером затопил печку, а утром его не стало — задохнулся.

— Он был идеальным. Если бы он остался жив, возможно, не было бы других. Никого бы не было. Хороший супруг, хороший отец, такое не забывается, — голос Анжелики ломается буквально на секунду, но и этого хватает, чтобы понять, что эта трагедия не забыта. Забудется ли — вопрос.

Пол в доме Анжелики идёт с наклоном, будто горка&nbsp;

Пол в доме Анжелики идёт с наклоном, будто горка 

От брака осталось только двое детей. Второй муж был военным, когда его попросили уйти из армии по состоянию здоровья, Анжелика работала на трёх работах — и в детском садике, и в школе тренером, и дворником во дворе, в то время как муж крепко запил. От этого брака — ещё двое детей.

— Я не старалась предохраняться, если любила — любила до конца, — объясняет она. — Пока любовь не заканчивалась плачевно. Я не могла смириться с его пристрастием к алкоголю. Я всегда работала на износ, никогда не пью, всё время на спорте. Не переносила сам внешний вид его, поэтому просто ушла.

С первым мужем Анжелика прожила 15 лет — он трагически погиб, несчастный случай

С первым мужем Анжелика прожила 15 лет — он трагически погиб, несчастный случай

Третий муж — почти на 20 лет моложе, практически ровесник старшей дочери. Познакомились в спортивном лагере в Академгородке.

— Просто взглядом встретились, и этот взгляд нас парализовал, — спокойно вспоминает былое Анжелика. — Ни четверо детей, ни мой возраст его не испугали. Двое младшеньких — от него.

ДТП, суд, инвалидность

Когда речь заходит про 28 февраля 2015 года, Анжелика долго рассказывает про предчувствия, которые мучили её с утра, что зря она тогда поехала на работу. И с тренировки до дома решила подвезти своих воспитанниц — она так часто делала, когда родители не успевали заехать за детьми. На заднем сиденье Nissan Sunny, пристёгнутые ремнём безопасности, сидели три девочки, среди которых была дочь Анжелики. Около 17:25 машина выехала на дамбу ГЭС, после чего иномарку вынесло на встречку, где машина столкнулась с Toyota Corolla Fielder. В аварии погибли 39-летний таксист из Академгородка и 7-летняя Христина — девочка сидела справа, в том самом месте, куда влетела Toyota.

— Почему я выжила? Я не должна была выжить, — считает Анжелика. — Сам удар пришёлся на меня, такой удар, что меня вывернуло. Саму аварию я не помню. Я помню, как я лежу и вижу свою машину. Почему моя машина там, а где я?

Видео: АСТ-54

В больнице первое время Анжелике даже не давали телефон в руки — чтобы она не узнала о гибели Христины. Хотя женщина помнила, что сзади неё сидели три девочки, она чувствовала, что что-то не так.

— Я бы хотела умереть вместо Христины, — резко, с каким-то воинственным отчаянием плачет Анжелика. — Я не привезла ребёнка домой. Её родители приходили ко мне в больницу, они на всех судах говорили, что наш тренер не виноват. Если бы не родители Христины — не знаю, что бы я с собой сделала. Я с ними до сих пор общаюсь, поддерживаю, чем могу. Потому что у них ещё дочечка одна. Младшая. И я не знаю, чтобы со мной было бы на их месте.

Анжелика до сих пор общается с родителями Христины&nbsp;

Анжелика до сих пор общается с родителями Христины 

На мой вопрос о том, как быстро Анжелика догадалась, что на ноги она больше не встанет, женщина усмехается. Когда половину тела не чувствуешь, уже и диагноз — перелом позвоночника — не нужен. Сначала Анжелика поверила врачам — реабилитация поможет, она спортсменка, она встанет и пойдёт.

Но по-настоящему невыносимо больно Анжелике стало только тогда, когда ушёл третий муж, беда разлучила пару. После аварии он пробыл возле жены ещё около года, а потом внезапно собрал вещи и ушёл, но там и не нужны были объяснения.

— Сейчас обиды уже нет, он помогает детям, детей безумно любит, — спокойно рассказывает Анжелика. — Рано или поздно — я к этому была готова, всё-таки возраст между нами и так стоял, без коляски. Я просто благодарна за таких прекрасных дочек. Поначалу — да, было страшно остаться одной с детьми. Такое горе случилось, когда из-за аварии погибли два человека. И моя воспитанница, Христиночка.

Третий муж ушёл от Анжелики через год после аварии&nbsp;

Третий муж ушёл от Анжелики через год после аварии 

Первые два года Анжелика занималась интенсивно, ей собирали деньги на реабилитацию. Потом оглянулась на других — один занимается уже десять лет и всё не встаёт, другой бросил реабилитацию после пятнадцати лет занятий, но с коляски так и не встал. Женщина решила, что у неё нет денег на оплату дорогого лечения. Собирать деньги с чужих людей, когда нет никаких гарантий, что реабилитация хоть чем-то поможет, — тем более неправильно.

Первое время Анжелика совсем не появлялась в зале&nbsp;

Первое время Анжелика совсем не появлялась в зале 

В декабре 2015 года Советский районный суд признал Анжелику виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек — тренеру присудили 2,5 года колонии-поселения, с отсрочкой до 2025 года, пока младшей дочери не исполнится 14 лет.

— Я морально и готовилась, и всё равно никогда к такому не привыкнешь — понимать, что рано или поздно тебе придётся отсидеть этот срок, — качает головой Анжелика. — А разве в тюрьме есть условия для инвалидов? Мы писали везде, родители моих воспитанников писали, ходатайства подавали.

Родители воспитанников Анжелики подавали ходатайства в защиту тренера

Родители воспитанников Анжелики подавали ходатайства в защиту тренера

Но, помимо страха перед колонией, была ещё дикая депрессия — когда Анжелика просто лежала, безучастная ко всему. Уйти из жизни было нельзя, потому что она понимала, что нужна детям, но и просто жить было невыносимо. А потом начался период принятия, как его называет сама тренер.

— Принятие — это просто общение, с такими же, как я, — рассказывает Анжелика. — Раньше я с такими же людьми не общалась, их не было для меня. Такое ощущение, что у нас инвалидов вообще нет. А их много, оказывается. Просто они сидят и не могут выйти, из-за отношения, из-за недоступной среды. Когда вызываешь такси, а на тебя таксист орёт, что он не повезёт инвалида, или специально не выходит помочь с коляской, хотя видит, что ты одна. Так и будет сидеть безучастно. Поэтому все сидят в своих квартирах. Кто-то спивается. Много, конечно, сейчас активистов, которые выступают за доступную среду. Но на коляске по нашему городу свободно не покатаешься, условия не те.

Выйти из депрессии Анжелике помогло общение с другими колясочниками&nbsp;

Выйти из депрессии Анжелике помогло общение с другими колясочниками 

А потом дочка нашла зал, где есть пандус для колясок, и в буквальном смысле закатила туда Анжелику — занимайся. Так вернулись спорт, тренировки. Анжелика поняла, что надо самой действовать. Начала работать — тренировать обычных детей. И сама не заметила, как вернулась тяга к жизни.

«Это беда, которая всю жизнь со мной будет»

Анжелике назначили пенсию по инвалидности. Она воспитывает двух дочек школьного возраста, работает, как и раньше, тренером по спортивной гимнастике. Взрослые сами приводят детей, просят их устроить именно в группу Анжелики.

— Дети от трёх до семи лет, мой любимый возраст, не испорченные ничем, — рассказывает она. — Дети ангелочки, посмотришь — у них в глазах всё написано. Я и сейчас работаю, сидя в коляске. Жизнь у меня вся в спорте.

Анжелика сейчас работает тренером по спортивной гимнастике&nbsp;

Анжелика сейчас работает тренером по спортивной гимнастике 

Доступной среды для инвалидов в городе практически нет, Анжелике тяжело самой даже съездить в соседний магазин. Поэтому дети купили ей машину — соседи или старшие дочки помогают туда заталкивать коляску, и женщина спокойно едет по своим делам, иначе не выжить.

Четвёртый муж Анжелики уехал на вахту — женщина говорит, что они скучают друг без друга&nbsp;

Четвёртый муж Анжелики уехал на вахту — женщина говорит, что они скучают друг без друга 

Недавно Анжелика вновь сменила фамилию, уже в четвёртый раз. Избранник — из соседнего дома, но Анжелика раньше его не замечала, потому что постоянно работала. А тут — раз вылезти из такси помог, потом пригласил на шашлык, а потом позвал замуж. Сейчас он уехал на вахту, на два месяца — Анжелика говорит, что они скучают, часто созваниваются и подолгу разговаривают. Но работа есть работа.

В доме на стенах — фотографии мужа и детей&nbsp;

В доме на стенах — фотографии мужа и детей 

— Всё это к чему-то вело, многому меня научило, — рассуждает Анжелика. — Я была вся в работе. Утром приезжаю, вечером уезжаю. Дети меня не видят, только выходные с ними. Видимо, Бог так решил меня притормозить, чтобы я о здоровье, о близких подумала. Но при чём тут ребёнок? Почему ушла она, а не я? Для меня дети — это всё. У меня никто никогда не травмировался. А тут я не привезла ребёнка домой, которого должна была привезти. Это беда, которая всю жизнь со мной будет.

И из разговора понятно, что это так — Анжелика не забудет и не простит себя. Но у неё есть поддержка — родители погибшей девочки. Все вместе они — три сильных человека, которые выбрали в таком горе не ненависть и отчуждение, а поддержку и прощение.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК12
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

ДТПавариядети
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (42)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!