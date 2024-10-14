«Намылилась и вода горячая закончилась»: на левом берегу массовое отключение отопления

Отопление отключили в районе Башни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На левом берегу Новосибирска сегодня, 14 октября, снова произошло массовое отключение отопления и горячей воды. На Новогодней и Римского-Корсакова проводят однодневный ремонт. Корреспонденты НГС собрали жалобы от жителей левого берега и узнали, где еще нет отопления.

— Сегодня до смешного, пошла в душ, намылилась и вода горячая закончилась. Причем сразу, вместе с отоплением. Ещё у меня грудной ребёнок. Приходится постоянно греть воду и обогреватель гонять, но особо не помогает, — поделилась Кристина с улицы Новогодней.

— С субботы уже было свежо. Сегодня дома прям дубак, батареи холодные. Такого ужаса, как в эту осень, я не видела. Платим 100%. Услуги не получаем даже на 20%, — рассказал читатель НГС, который живет на Немировича-Данченко, 131а.

Жалобы на отсутствие отопления поступают со всего города Источник: Яндекс.Карты

— Космическая 14, в течение 3 дней батареи были тёплые, сегодня снова отключили отопление. Когда снова дождёмся отопления? Или теперь постоянно будет так: 3 дня — есть, 7 дней — нет? — спрашивает жительница Новосибирска Светлана в телеграм-канале СГК.

Как рассказали в пресс-службе теплоснабжающей организации, сегодня идет однодневный ремонт на теплосетях по Новогодней и Римского-Корсакова. Всего от отопления отключили 33 дома. Как добавили в пресс-службе СГК, других массовых отключений ни на левом берегу, ни на правом — нет.

По данным 051, отключение в районе Башни плановое. Вернуть тепло жителям должны в час ночи 15 октября.