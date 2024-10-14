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Осень Отопительный сезон 2024/2025 «Сейчас нестерпимо холодно»: жители дома на Урицкого провели с отоплением только три часа

«Сейчас нестерпимо холодно»: жители дома на Урицкого провели с отоплением только три часа

Температура в доме в центре Новосибирска упала до +11 градусов

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15 комментариев

Дом находится в Тихом центре

В Новосибирске в доме в центре города не включили отопление. Как рассказали жители Урицкого, 36, в квартирах с начала отопительного сезона было тепло только три часа. Его включили 25 сентября, но после этого дом начал замерзать.

На выходных, 13 октября, температура в квартире Инны Николаевны опустилась до +11 градусов. Сегодня жителям сообщили, что отопление подключат в 22:00 — в ночь на 15 октября.

— Там неизвестно, что у нас будет. Мы по сто раз звонили, узнавали, что там. Нам ничего никто не объясняет. Каждый день говорят, что разбираются. В ЖЭУ объясняют, что нет параметров, — рассказала редакции НГС Инна Николаевна.

Как добавляет сибирячка, в доме живут дети и старики, которые тяжело переносят холод. А в доме еще и периодически отключают горячую воду.

Температура в доме упала до +11 градусов

— Когда была плюсовая температура, еще можно было жить. Сейчас же нестерпимо холодно. Жители отправляют огромное количество жалоб в разные инстанции, — жалуется еще одна жительница дома Наталья.

В пресс-службе СГК рассказали, что 27 сентября дом на Урицкого, 36 был подключен по графику. На прошлой неделе им снизили параметры теплоносителя из-за ремонтных работ.

— По Урицкого идут однодневные ремонтные работы на тепломагистрали сегодня до 22 часов, после чего теплосеть будет включена в работу, — добавили в пресс-службе СГК.

Корреспондент НГС направила запросы в управляющую компанию дома «Дост-Н» и в мэрию Новосибирска.

ООО «ДОСТ-Н» была создана 1 марта 2006 года. Директор компании — Ирина Сухарева, а учредитель — АО «Лифтремонт». Держатели акций «Лифремонта» не раскрываются. Выручка на конец 2022 года была 425,6 миллиона, а чистая прибыль — 4,4 миллиона. На конец 2023 года выручка компании была 425,6 миллионов рублей, а чистая прибыль — 4,4 миллиона рублей.

Вчера редакция НГС получила десятки жалоб на отключение отопления в разных домах на левом берегу. Корреспондент собрал карту со всеми жалобами.

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Комментарии
17
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17 минут
Выставочная 13, батарея 31-32 градуса, на завтра записались на прием к прокурору с председателем дома, в округе в соседних домах картина такая же.
275239151
1 минута
И это еще зима не началась. Дальше будет хуже
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