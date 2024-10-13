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Город Отопительный сезон 2024/2025 «Батареи с ледяных стали холодными»: новосибирцы замерзают в квартирах — карта с адресами

«Батареи с ледяных стали холодными»: новосибирцы замерзают в квартирах — карта с адресами

В Новосибирске в десятках домов в холод возникли проблемы с отоплением

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39 комментариев

В квартире на Урицкого, 36 совсем не жарко!

В Новосибирске возникли проблемы с отоплением в домах — горожане жалуются на полное отсутствие тепла или на еле теплые батареи. Сегодня утром в городе было уже -4 градуса, и в ближайшие сутки тепла не ожидается.

Новосибирцы достают обогреватели и пытаются решить проблему через управляющие компании.

— Новогодняя, 21 — с начала отопительного сезона теплых батарей еще не было ни разу. С ледяных стали холодными. На улице минус. Обогреватель работает круглосуточно. Радуем платежами «Энергосбыт», — возмущена читательница НГС Светлана.

— Каменская 26, отопления нет во всем доме, когда дадут неизвестно, на улице -3 градуса, обогреватели просто уже не справляются, — отметила читательница НГС.

— Отопление есть, но настолько слабое, что сегодня включил обогреватель. Вот такой центр города на Гоголя, 41а, — объяснил читатель НГС.

Мы составили карту по жалобам читателей.

По данным сервиса «Отключение систем жизнеобеспечения в Новосибирске», сейчас в городе без тепла девять домов.

Массовых отключений на карте нет

Ранее в мэрии Новосибирска назвали дату, когда все дома получат тепло на полную мощность.

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Комментарии
39
Поддерживаю
1 час
Выставочная 13, с горем пополам батареи стали еле теплые, прочитал в другой статье что обратка из дома должна быть 40 градусов, к меня батареи 33градуса на 5 этаже. Сгк продолжает морозить левый берег.
Виктор_1
2 часа
Была мысль поставить Электрокотел 3 кВт ,и батарею одну с насосом , но боюсь проводка не выдержит такое . для 1 комнатной квартиры.....
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