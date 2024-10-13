«Батареи с ледяных стали холодными»: новосибирцы замерзают в квартирах — карта с адресами

В квартире на Урицкого, 36 совсем не жарко! Источник: читательница НГС, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске возникли проблемы с отоплением в домах — горожане жалуются на полное отсутствие тепла или на еле теплые батареи. Сегодня утром в городе было уже -4 градуса, и в ближайшие сутки тепла не ожидается.

Новосибирцы достают обогреватели и пытаются решить проблему через управляющие компании.

— Новогодняя, 21 — с начала отопительного сезона теплых батарей еще не было ни разу. С ледяных стали холодными. На улице минус. Обогреватель работает круглосуточно. Радуем платежами «Энергосбыт», — возмущена читательница НГС Светлана.

— Каменская 26, отопления нет во всем доме, когда дадут неизвестно, на улице -3 градуса, обогреватели просто уже не справляются, — отметила читательница НГС.

— Отопление есть, но настолько слабое, что сегодня включил обогреватель. Вот такой центр города на Гоголя, 41а, — объяснил читатель НГС.

Мы составили карту по жалобам читателей.

Источник: читатели НГС

По данным сервиса «Отключение систем жизнеобеспечения в Новосибирске», сейчас в городе без тепла девять домов.

Массовых отключений на карте нет Источник: map.novo-sibirsk.ru









