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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 В мэрии Новосибирска назвали дату, когда все дома получат тепло на полную мощность

В мэрии Новосибирска назвали дату, когда все дома получат тепло на полную мощность

Система отопления полностью развернута в городе

979
13 комментариев

Сейчас важна работа именно УК

В Новосибирске отопление запустили во все дома. Об этом сообщил Дмитрий Зайков, начальник департамента энергетики и ЖКХ на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 8 октября.

Сейчас проводится ремонт сетей, где произошли порывы. Часть домов — четыре объекта — еще находится на минимизации и контроле, но к 1 ноября все должны перейти на постоянную схему теплоснабжения.

— Большое количество разрытий, связанных с тем, что во время запуска были аварии. Прошу обратить на это внимание и с подрядчиками отработать, чтобы максимально быстро эти разрытия нивелировать, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — На этой неделе усилить работу с управляющими компаниями по всем каналам информации. Все аккумулируем на уровне департамента и в ручном режиме отрабатываем с УК. Там, где запущено, а у людей по разным причинам нет отопления, нужно максимально быстро до холодов эту ситуацию привести в соответствие.

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В Первомайском районе Новосибирска был введен режим ЧС из-за ситуации с отоплением.

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Комментарии
13
mirror
32 минуты
Бред бредячий. Летом отключают, роют, копают и проверяют, а осенью всё рвётся, и снова роют и копают. К 01 ноября? Уху ели? Там зима уже будет!
Ханна Намити
34 минуты
смешно
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