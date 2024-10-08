В мэрии Новосибирска назвали дату, когда все дома получат тепло на полную мощность

Сейчас проводится ремонт сетей, где произошли порывы. Часть домов — четыре объекта — еще находится на минимизации и контроле, но к 1 ноября все должны перейти на постоянную схему теплоснабжения.

— Большое количество разрытий, связанных с тем, что во время запуска были аварии. Прошу обратить на это внимание и с подрядчиками отработать, чтобы максимально быстро эти разрытия нивелировать, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — На этой неделе усилить работу с управляющими компаниями по всем каналам информации. Все аккумулируем на уровне департамента и в ручном режиме отрабатываем с УК. Там, где запущено, а у людей по разным причинам нет отопления, нужно максимально быстро до холодов эту ситуацию привести в соответствие.