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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 эксклюзив Режим ЧС ввела мэрия Новосибирска на Первомайке

Режим ЧС ввела мэрия Новосибирска на Первомайке

Чиновники также обратились за помощью в прокуратуру

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9 комментариев

Сроки действия режима ЧС пока неизвестны

В Первомайском районе Новосибирска введен режим ЧС из-за ситуации с отоплением. Об этом говорится в ответе мэрии города на запрос редакции НГС.

Жители района настолько были недовольны темпами подключения домов к отоплению, что обратились с жалобой к главе СК России Александру Бастрыкину. Новосибирскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В мэрии объяснили, что чиновникам жаловались жители улиц Березовая, Каштановая, Одоевского, Пришвина, Твардовского, Ученическая, Шукшина. Они обслуживаются котельной, принадлежащей компании ООО «СТК».

На звонки корреспондента НГС в офисе компании не ответили. На телефон ответил только главный инженер компании.

— Что значит подключили? Первомайский район вообще большой. Насчет уголовного дела понятия не имею и не интересно даже. Вообще не интересно, — отметил главный инженер «Сибирской Теплоснабжающей Компании».

Редакция НГС отправила «СТК» официальный запрос на электронную почту.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» в 2023 году получила выручку в 201,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 18,9 миллиона. Учредители компании — Николай Шубин и Павел Шарапов, который работает в ней директором. До открытия в 2018 году СТК бизнесмены владели и другими теплоснабжающими организациями. По данным Федресурса, кредитор компании «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» 20 сентября опубликовал сообщение, что намерен обратиться в суд с требованием признать «Сибирскую Теплоснабжающую Компанию» банкротом.

Из-за ситуации в Первомайском районе мэрия Новосибирска отправила обращения в прокуратуру.

— Департаментом энергетики и ЖКХ направлены соответствующие письма в прокуратуру для проведения проверки в части вопроса поставки тепловой энергии на нужды ГВС и отопления надлежащего качества. Для минимизации риска срыва прохождения осенне-зимнего периода введен режим ЧС. Также в городской прокуратуре проведено совещание, на котором принято решение подавать теплоноситель всем потребителям в системе теплоснабжения ООО «СТК» в соответствии с температурным графиком, — добавили в мэрии.

Чиновники добавили, что по состоянию на 1 октября уже были зафиксированы параметры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе 64 градуса и 46 градусов соответственно.

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В Новосибирске отопительный сезон в этом году начался очень неспокойно — с огромного потока жалоб, тысяч мерзнущих горожан и громких заявлений чиновников. Если страсти не начнут угасать как можно скорее, то часть чиновников может остаться без своих кресел.

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Комментарии
9
Светлана В-ва
34 минуты
на Первомайке или все таки части Первомайки, где муравейники наляпанные Сибирью.
Гость
23 минуты
А остальные районы подключили? Вот прям у всех тепло и горячая вода?
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