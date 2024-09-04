«Вторую ночь не спим»: общежитие на Богдана Хмельницкого заливает водой — видео потопа

В общежитии заливает пол, а все стены промокли Источник: читательница НГС Ксения











Квартиры на верхних этажах общежития на улице Богдана Хмельницкого, 11 вторые сутки заливает дождевой водой. У людей промокли обои и местами отходит потолок.

— Крышу сняли, наверное, неделю назад из-за того, что начались демонтажи, ремонт кровли. Сначала затопило две комнаты. Мы начали звонить в УК. Там нам сказали не переживать — якобы все под контролем. Мы уже вторую ночь не спим. Управляющая компания бездействует, подрядчик помог слить с потолков натяжных воду, и ушел, — сообщила НГС читательница Ксения, которая живет в затапливаемом общежитии.

Вода течет сквозь проводку и люстры, пол залит Источник: читательница НГС Ксения

Жильцы обратились снова в УК и к подрядчику. По их словам, там им ответили, что крыша наверху закрыта, и никого нет.

— У нас дети маленькие, люди с инвалидностью. И никто не хочет с нами даже разговаривать и разбираться. Вода по щиколотку была. В УК говорят: терпите — дождь пройдет — все будет нормально, — сетует сибирячка.

По данным паспорта объекта, в общежитии делают капитальный ремонт. Подрядчиком на объекте выступает компания ООО «Мастер-Дом-сервис». Корреспондент НГС дозвонилась в организацию, где объяснили, что не уполномочены комментировать ситуацию, а затем попросили перезвонить через час. Комментарий мы опубликуем, если его получим.

Представители УК «Муниципальная управляющая компания», под управлением которой находится общежитие, в разговоре с корреспондентом НГС попросили направить по ситуации официальный запрос на почту. Также мы направили запрос по ситуации в мэрию.