«Вода хлещет в бабушкин двор»: на Первомайке из-за дождя затопило частный дом — видео

Потом произошел сегодня, 26 августа Источник: Читательница НГС











В Новосибирске на улице Шилкинская Первомайского района сегодня, 26 августа, затопило дом №36. В нем живет слепая бабушка Аксинья Старцева. Как рассказала редакции НГС Ирина Рыкова, которая ухаживает за женщиной, дом топит не в первый раз за это лето.

Ночью и утром шел дождь, из-за которого вода потекла по улице и залила дом. По словам Ирины Рыкова, в этом году кто-то закопал канавы, по которым раньше уходила дождевая вода. Теперь она заливает здание.

— Вода хлещет в бабушкин двор, а дальше идет в огород, который весь затоплен. Также вода в предбаннике и в бане. В общем, все затоплено. Я сегодня хочу позвонить в администрацию. Может быть, кто-нибудь из них потребует, чтобы вот эти канавы заново вырыли, — описала Ирина Рыкова.

В доме живет слепая бабушка Источник: Читательница НГС

Сегодня вода в пристройке поднялась на 30 сантиметров. Погреб залит доверху. В огороде же растет морковь, картошка и свёкла и Ирина переживает, что посадки не переживут потоп.

Вода из дома ушла во двор Источник: Читательница НГС











Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

На прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска после дождя затопило дорогу. Ситуация постоянно повторяется, а вода не уходит несколько дней.