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Происшествия «Вода хлещет в бабушкин двор»: на Первомайке из-за дождя затопило частный дом — видео

«Вода хлещет в бабушкин двор»: на Первомайке из-за дождя затопило частный дом — видео

Автор ролика считает, что во всем виноваты зарытые канавы

1 347
9 комментариев

Потом произошел сегодня, 26 августа

В Новосибирске на улице Шилкинская Первомайского района сегодня, 26 августа, затопило дом №36. В нем живет слепая бабушка Аксинья Старцева. Как рассказала редакции НГС Ирина Рыкова, которая ухаживает за женщиной, дом топит не в первый раз за это лето.

Ночью и утром шел дождь, из-за которого вода потекла по улице и залила дом. По словам Ирины Рыкова, в этом году кто-то закопал канавы, по которым раньше уходила дождевая вода. Теперь она заливает здание.

— Вода хлещет в бабушкин двор, а дальше идет в огород, который весь затоплен. Также вода в предбаннике и в бане. В общем, все затоплено. Я сегодня хочу позвонить в администрацию. Может быть, кто-нибудь из них потребует, чтобы вот эти канавы заново вырыли, — описала Ирина Рыкова.

В доме живет слепая бабушка

Сегодня вода в пристройке поднялась на 30 сантиметров. Погреб залит доверху. В огороде же растет морковь, картошка и свёкла и Ирина переживает, что посадки не переживут потоп.

Вода из дома ушла во двор

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

На прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска после дождя затопило дорогу. Ситуация постоянно повторяется, а вода не уходит несколько дней.

Обновлено

К дому Аксиньи Старцевой приехали сотрудники МЧС, которые пообещали выкачать воду из подвала и погреба. Также, по словам Ирины, на место прибыл заместитель главы администрации Первомайского района. Он сообщил, что вопрос с канавами решат.

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Потоп Дом Новосибирск Первомайский район
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Комментарии
9
Татьяна 53
26 августа 2024, 14:51
Бабулю жалко, и так старость не радость, так тут ещё такое.
Гость
26 августа 2024, 14:58
Просто запретите дожди и все проблемы сразу решатся.
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