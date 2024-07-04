«Люди орут и мусорят везде»: новосибирцы нашли причину гулянок на набережной «Ясного берега» — всем не хватает пляжей

Вечером порой приезжают на машинах, отодвинув специальные блоки, и под окнами дома слушают музыку Источник: читатель НГС











Новосибирцы поддержали жителей «Ясного берега», которые недовольны ночными гулянками на новой благоустроенной набережной. Они считают, что стоит ужесточить законы, штрафовать отдыхающих за распитие алкоголя и расстроены, что инициатива застройщика превратилась для жильцова дома в страдания от шума и мусора.



Читатели НГС активно обсуждают то, что красивую набережную около дома на улице Ясный берег, 27 оккупировали некультурные отдыхающие. Одни советуют жильцам подождать, когда закончится лето, а другие жалуются, что у горожан нет комфортных мест для купания и пляжей в пешей доступности. Новосибирцы уверены, что полуголые отдыхающие собираются на набережной и на песчаной части стройплощадки из-за нехватки мест для отдыха.

— Нельзя делать ничего хорошего и красивого, все равно все изгадят, — уверен новосибирец.

— Вообще у нас много чего сделано не для людей. Пляжей практически нет для такого большого города. Добраться до них проблематично, авто оставить негде. Мест для активного отдыха минимум. Блин, да сделайте платным вход в нормальные места, где оборудованы туалеты, стоят урны, можно поставить палатки. Где припарковаться приехавшим на Бугринский пляж? Туда даже на транспорте добраться сложно, — возмущает читатель. — Просто на Обское море — ни подъехать, ни пройти. Камни почти везде, клочки доступного песка заняты людьми. Я за платные оборудованные места. Приехал, сгрузил палатки, лодки, и отдыхаешь культурно. Кто попить алкоголь и музыку послушать — те пусть на бесплатных в определенных местах тусуются, подальше от других отдыхающих.

Источник: читатель НГС

— И город большой и живем на большой реке, интересно, благодаря кому не осталось ни одного пляжа в городе. Ближайшие — Бугринка, Обское море. Вот и находят люди любые варианты у воды в черте города. Понимаю и сочувствую жителям «Ясного берега», но наши люди орут и мусорят везде, и у вас перед домами у воды, и в городе ночами на лавочках. Таких, к сожалению, много, — написал сибиряк.



— Чтобы не мусорили — нужны мусорки, причём такие, которые переполнить сложно. Как видите, они малюсенькие и переполняются парой бутылок. Чтобы не купались — нужны места, где можно купаться. Как вы все знаете, в городе на реке нет пляжей. Вообще нет. Поэтому дети купаются в фонтанах, а взрослые на набережных. Чтобы не барагозили — нужен хотя бы один пеший наряд ППС, — предложил решение читатель НГС.

— Пусть едут жить на улицу Фрунзе. Вместо плеска воды от падающих тел и музыки будут всю ночь слушать шум ревущих моторов и вдыхать выхлопные газы от припаркованных под окнами автомобилей, — пожаловался новосибирей, предложив жителям переехать и посмотреть, где жить тяжелее.

— А что думаете, зря сейчас новостройки отгораживают заборами? Если не поставить забор, то на все новое и красивое быстро слетаются аборигены, которые не очень щепетильно относятся к сохранению окружающего. В старом фонде просто стараются убирать лавочки и мусорки от подъездов, также, чтоб не привлекать желающих ночью отдохнуть, — говорит сибиряк.