«Жизнь превратилась в ад»: возле «Ясного берега» развернули красивую набережную — ее оккупировали для шумных ночных тусовок

Ночью на благоустроенную территорию приезжают купаться, при этом включают музыку, а утром здесь валяются бутылки, порой не около мусорок Источник: читатель НГС











Жители «Ясного берега» недовольны отдыхающими на новой набережной. По словам местных, неизвестные прыгают в воду с благоустроенной территории, слушают музыку по ночам, разбрасывают мусор и ведут себя по-хамски. Они уверены, что с появлением нового места отдыха, жизнь в доме на улице Ясный берег, 27 превратилась в кошмар из-за частых гулянок.

Музыка по ночам и прыжки в воду

— Может быть набережная и создана, чтобы радовать, но пока радость для жителей дома превратилась в ад. Вместо променадов с детьми и закатов, мы наблюдаем пьянки, слышим музыку, прыжки со скамеек в воду полуголых мужчин. А по ночам вместо сна — разборки, — пишет одна из жительниц в местном чате.

С благоустроенной территории некоторые плавают Источник: читатель НГС

В разговоре с НГС женщина добавила, что мусорки около их дома теперь забиты бутылками и стаканами. Она переживает, что отходы, в том числе, попадают в реку. Жительница также поделилась, что в один из дней около набережной, на отсыпанной песком территории стройплощадки и вовсе приехали компания на нескольких машинах. Один из мужчин помочился под окнами дома, видео пересылают в домовом чате. Некоторые отдыхающие и вовсе подъезжают вплотную к набережной и включают музыку по ночам, отдыхая у самого дома.



— Нам не жалко набережной, воды. Люди ведут себя некультурно. Кажется, что все радужно и красиво, а на самом деле, страшно так жить, — рассказывает другая жительница дома.

Один раз машины и вовсе подъехали под окна Источник: читатель НГС











Местные объяснили, что управляющая компания уже знает о проблеме, но в жарки дни все равно приходится слушать музыку, крики, а на утро видеть мусор вокруг.



— Сделали слишком красивую набережную, люди приезжают с разных районов. Это и хорошо, лишь бы вели себя прилично, — говорит Мария. — Но у нас все по-другому, люди прыгают в воду с набережной, загорают на песке рядом, а потом гуляют по району в купальниках.

Новосибирцы отдыхают полуголыми не только на обустроенной набережной, но и на песке на стройплощадке Источник: читатель НГС

Боремся с проблемой

Управляющий УК «Город парк» Денис Сурков объяснил НГС, что проблема с отдыхающими действительно есть, никто не ожидал, что произойдет подобное. Например, был случай, когда около набережной неизвестные отодвинули бетонные блоки, проехали на территорию. Тогда охранник поговорил с молодыми людьми, они уехали.

— У нас есть стационарный пост охраны в доме, сотрудник, как может борется, делает замечания отдыхающим, — объяснил Денис Сурков.

Сложности есть и с песчаной территорией на строительной площадке между жилым комплексом «Венеция» и «Ясный берег». Отдыхающие решили, что это место для того, чтобы купаться и загорать, но это не так. После купаний новосибирцы гуляют по району в купальниках, заходят в магазины.

— Пляж там не оборудован, купаться запрещено, везде размещены таблички соответствующие. Один раз две машины проехали через стройплощадку, люди вышли из них, включили музыку, начали танцевать. Мы и жители вызывали полицию, — объяснил Денис Сурков.

Стройплощадку огородили лучше, как с территории «Ясного берега», так и с территории «Венеции», въезд на территорию также закроют получше. Планируют, в том числе, установить больше табличек о том, что купаться нельзя и видеокамеры, чтобы следить за обустроенной набережной.