«Я продаю даже откровенный хлам»: новосибирцы — о том, почему они не выбрасывают старье и запасаются продуктами

«Нехорошие» квартиры часто приходится убирать волонтерам Источник: Настасья Медведева











Читатели НГС в большинстве своем предпочитают хранить старые и лишние вещи. Они уверены, что все они когда-нибудь могут пригодиться. Единицы спокойно относятся к тому, чтобы выбрасывать из квартиры старье. Накануне читатели высказались под публикацией о расхламлении жилья, и о том, какими психологическими отклонениями грозит жажда накопительства.



Читатель НГС под ником «Котичек» рассказал историю о том, как зять выкинул советский вентилятор, который мешал ему в квартире. В итоге техника выручает всех домочадцев.



— Дочь, зная мою страсть всё «прибирать», спросила, не нужен ли нам такой вентилятор, привезла. За это время три из четырех пластиковых, что у нас в каждой комнате были, тихо умерли (были дешевые китайские). Так за этот «выкинутый» у нас летом борьба шла — кто первый его собрать успеет до жары, у того в комнате и будет всё лето стоять. Нет уж, пока работает, пусть работает. Пусть будут! Есть не просят, а при случае выручают, — уверен пользователь.



Пользователь «Трям-Брям» уверен: запас продуктов в доме должен быть минимум на неделю, а лучше на две. В основном, это крупы, макаронные изделия, консервы мясные, молочные и рыбные, сахар, соль, специи, заморозка.



— Это не пропадёт, зато спокойствия добавит. А нынешняя молодёжь просто расслабленная, разбалованная всякими доставками. Ребята, будьте самостоятельными, — обращается комментатор.



Анонимный пользователь рассказал, что в свое время увез на дачу старые зимние ботинки Columbia, чтобы в них копать грядки. В итоге через год привез их назад. Мужчина отнес их в ремонт обуви, так как новые оказались гораздо более хлипкими и развалились за год.



— Вот их и пришлось носить еще лет 5, так как мир вокруг менялся. Цены росли, а зарплаты нет. А представьте ситуацию: стихийное бедствие, не работают магазины, отключили даже воду. Как вы будете выживать? Что есть у вас дома? Сколько дней вы протянете до восстановления рабочей инфраструктуры? На такой случай у нас дома с 80-х годов всегда есть консервы, делаются домашние заготовки, закупается мука и сахар мешками. А если завтра дефолт очередной? — обращается к читателям автор поста.



Еще один гость отметил, что, по его мнению, есть у жажды накопительства и противоположенная сторона — жажда к выбрасыванию всего подряд.



— Надо написать статью еще про обратное психическое заболевание — когда вещь чуть сломалась, а вместо ремонта ее выкидывают. Книжку прочитали — на выброс. У моей тетушки как раз болезнь такая — надо, чтобы дома было максимум пустого пространства и минимум вещей — заходишь, как в нежилую квартиру — посидеть не на чем, посмотреть не на что, заняться нечем. Сидит на диване и смотрит телевизор, зато вокруг пустая квартира, — пишет читатель.



Анонимной читательнице НГС 62 года. Женщина призналась: несмотря на то, что сталкивалась в юности с дефицитом, придерживается разумного обращения с вещами.



— Я продаю то, что стало ненужным, на Avito, даже, по чьему-то разумению, откровенный «хлам». И покупают! Много мне ещё продавать, и процесс это нескорый — не все сразу продаётся. Выкидывать и отдавать даром-не про меня. Все покупалось за деньги-это раз. Когда человек покупает, то больше ценит — это два. Много людей, которые покупают старенькие предметы обихода — мм трудно, вероятно, купить сейчас новое. А мне приятно, что вещь моя кому-то ещё послужит, — пишет читательница.



Пользователь под ником «Ценный научный сотрудник» признался — ему проще выкинуть вещь, чем ее ремонтировать. При этом, утверждает он, запасы продуктов держит всегда.



— Хоть я и помню мешки с сахаром и мукой в каждой квартире, и то, что выпечку дешевле было печь, чем покупать (и все пекли), но у меня регулярно много хлама скапливается по типу «а вдруг пригодится». И когда доходит до точки кипения и раздражения, я просто беру и выкидываю все к чертовой бабушке, и мне сразу легче становится, — пишет «Ценный научный сотрудник».



Мужчина считает, что на сайтах объявлений старые вещи продаются долго, а хранить их дома ни к чему — они забирают энергию.



Ранее НГС писал о том, что Плюшкина из Новосибирска 20 лет копила хлам в квартире. По решению суда хлам из нее вынесли волонтеры.

